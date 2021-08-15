減肥｜陳倩揚茶餐廳吃不胖3大貼士　茶記/壽司/炸雞卡路里逐一睇

減肥｜2008年港姐亞軍陳倩揚，生下女兒後，3月內減去25磅，最近在節目分享減肥心得。上班一族經常外出用膳，想減肥難上加難，尤其是茶餐廳常客，她提供3大貼士，可避免越食越肥；至於女生愛吃壽司，要「走飯」有難度，則要睇清楚哪類壽司較高卡，靠餓肚子不能長遠減磅，想瘦也可吃得滿足。



減肥｜2008年港姐亞軍陳倩揚，在生下女兒後，在3月內減去25磅．（陳倩揚 Skye Chan@FB）

陳倩揚茶餐廳外食「貼士」：2人在茶餐廳應如何點餐？

今年37歳的陳倩揚近來為香港開電視主持全新節目《你得我得大家得》，分享減肥心得。她產後開設fb群組「你得我得減肥團」，「粉絲」不少，今年書展她也推出減醣工具書。

減肥｜陳倩揚分享茶餐廳外食「貼士」：2人在茶餐廳應如何點餐？（陳倩揚 Skye Chan影片截圖）

她指出，減肥方法最重要能持之以恆，靠餓肚子能不能長遠減磅。她主張「低糖飲食」，減少碳水化合物的攝取，此外，每天喝3公升水，以助加速代謝與排毒，亦不喝甜味飲品。

▼▼▼點擊看陳倩揚在減肥期間的餐單，肉類不一定要白烚？▼▼▼

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不過，減肥方法知易行難，常常在餐廳用膳的上班一族，更加不容易。陳倩揚分享，即使在茶餐廳或外出用餐，要額外注意如何吃得健康，例如額外點多一份蔬菜，「走飯」或自備飯盒，把飯帶回家，減少碳水化合物進食量，飲料也要「走甜」，不要加奶或糖。

▼▼▼點擊看陳倩揚的「茶餐廳減肥貼士」▼▼▼

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你吃了多少卡？健身教練分享多間餐廳卡路里

不少人大部份日子，一日三餐都外食為主，茶餐廳是熱門選擇，經常幫襯，有時想瘦都難，究竟常吃的茶餐廳食物有幾多卡里路？社交媒體上有不少營養師、健身教練都有分享減肥餐單，健身教練 Willa Wong 是其中之一，她每星期都會定期分享她的低卡餐單，另外，也有熱門食店的食物卡路里估算，除了茶餐廳之外，還包括five guys、壽司郎，以及甜品店Gram等。

▼▼▼按圖看：茶餐廳常吃食物到底有多少卡路里？按圖看香港熱門餐廳卡路里▼▼▼

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同場加映：日本流行「7號餐減肥法」 吃糙米飯毋須捱餓？

「7號餐減肥法」是以糙米飯為主，有網民實測指7日減3公斤； 營養師指，糙米飯可飽肚，不必捱餓可減磅，但缺乏蛋白質易令肌肉流失，建議餐品加上兩類食物，則瘦身之餘可確保營養均衡。

▼▼▼點擊看「7號餐減肥法」餐單：10日只吃糙米飯▼▼▼

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▼▼▼同場加映：點擊看梁麗翹「懶人運動法」的3大貼士，即使慵懶，也可養成輕鬆運動的習慣？▼▼▼

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▼▼▼【運動App推薦】點擊看「大家減齡」如何賺取「消費券」？《01女生》選擇多款氣運動App，以步行作為養成運動習慣的起步，是不錯的選擇▼▼▼