與情人聚少離多感不安　攜手規劃將來打破愛情考驗　專注實現自我

戀愛中的距離，是可以被打敗的嗎？無論是相距多少公里上的物理距離，又或者無法及時陪伴彼此的心理距離，是否有辦法能夠與之抗衡？答案是有的，雖然沒辦法真正消滅物理上為兩人帶來的不便，但至少，戀人們可以採取各種行動來忽視、減低距離造成的種種內心不安全感。當內心的擔憂顧慮不再，才能夠給予深在遠處的對方應給予的關懷與愛，也不會總是感到兩人之間草木皆兵。



刻畫專屬兩人的未來圖像

既然當下無法時刻相聚，仰賴對未來的共同想像來補足內心的想念，也是隔空為兩人感情加溫的妙方，況且談感情，除了實際的相處之外，想像的空間本就佔了極大多數，無論是對伴侶的期許、對未來的盼望、對身分的轉換等，過程中都需要倚靠想像來補足對於這段關係的動力與期待。

因此，不管是道別前事先約好下次的見面時間，或是聊天時一同討論未來家裡的擺設，又或者暗自為對方準備節日的驚喜，都能夠在兩人的共同未來景象中添上一筆，讓攜手共度的將來輪廓更加鮮明，使雙方更加憧憬、有動力。

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專注在自己對未來的想像

除了將與對方的未來化為動力外，也盡量別把重心都放在對方身上，不僅容易患得患失，更是因為若你所做的每項努力都只在為兩人的未來鋪路，那在路鋪好之前，你可能就會因為自身重心不穩而半途跌倒。這麼說或許有些誇張，但仍要不厭其煩地提醒大家，愛情之所以可貴，往往不在於關係中的全心全意、犧牲奉獻，而是相愛的兩人既能在共處時包容理解對方，同時仍保有屬於自己的生活，不為了誰而改變。

即使與對方的藍圖擴展得再大，記得別停止規劃屬於你自己的未來與生活，切勿為了愛交出你的自主性。遠距離固然有時令人無奈，但換個角度想，為彼此留個空間迎接更成熟的自己與未來，也是件不錯的事啊。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】