愛人成最熟悉的陌生人？　找回戀愛初衷：每晚30分鐘做這件事！

為什麼有些情侶在一起越久，彼此的心越遠？那些熟悉的日常，竟成了彼此最大的隔閡？致和另一半在一起很久的你：試著在「習以為常」之中，增加一點變化，不讓一段感情，只剩下消磨。



與 M 交往已經來到第八年，從學生時期到初出社會，都是彼此最親近的人。我們熟悉對方的興趣愛好，也對彼此的品味瞭若指掌，是朋友、是伴侶、是家人，但時間一久，卻發現彼此漸漸失去「對彼此好奇」的心。

記得剛在一起時，連對方在網路上發布的廢文都如數家珍，隔著螢幕傻笑，想著「對方真是可愛」，卻不知道從哪個時刻開始，對方說的話，不再那麼上心；對方的一舉一動，也都成了理所當然。

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天天待在身邊的那個人，忽然地變得不再需要認識、不再需要溝通，總覺得「在一起那麼久了，我怎麼可能不懂你？」使得最常出現在我們之間的對話成了：「反正你就是那樣！」

「反正你就是那樣」有兩層意思，一是我們認識那麼久了，你會做出什麼行為，我怎麼可能不知道，進而放棄理解對方的可能；二是我根本不想和你溝通。因為這樣的心態，讓彼此之間只剩下沈默。某天我忽然意識到，若再這麼下去，或許有一天，我們終將成為「最熟悉的陌生人」。

好在我和 M 之間還有個共識，就是並不想隨著時間，消磨掉這段得來不易的感情，因此我們決定好好重新經營。重整之路當然千辛萬苦，要把放在彼此身上的專注力和溝通力拿回來，需要很多刻意，然而有時候，刻意久了便也成習慣，倒也變得更得心應手了。

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戀愛是一時的，關係是一世的。交往多年的兩人，想要找回對彼此的初衷和耐心，我想可以朝以下三個點一起努力：

1. 不再把熟悉當作藉口

我父母常對我說：「我還不了解你嗎？」

我心裡想的卻是：「你們真的懂我嗎？」

隨著歲月增長，每個人的心智、想法都會有所變動，沒有溝通只會讓彼此的認知停留在過往。熟悉，就像一把雙面刃，讓你了解對方，卻也可能讓你不願意再理解對方。直到某一天，你發現你似乎不那麼懂你的伴侶、家人，才驚覺「自以為的熟悉」，讓彼此錯過了多少。

就像我自以為 M 不會喜歡看某種電影，M 以為我不會喜歡聽某些歌曲，因此許多時刻，我們並未和彼此溝通，便為對方貼上「標籤」。如果可以多問對方一句，請對方說出一點自己的感受，就有機會深入彼此的內心。從簡單的小事開始，例如看完電影，討論彼此的想法，讓那些家常便飯不只是瑣碎日常，珍視每一個可以溝通的時刻，別讓熟悉成為我們不願再靠近彼此的藉口。

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2. 每天保留一段時間給彼此

以前，我和 M 總是覺得，在一起那麼久，不需要特別留時間給彼此吧？因為除了工作、與朋友聚會，我們基本上都是待在一起的。但那些時刻，不僅破碎且沒有品質。我們的相處佈滿柴米油鹽，話題好像只剩下：「今天晚餐吃什麼？」、「垃圾輪到你倒了」、「蛋沒了記得去買」。

一日度過一日，我們似乎忘記剛在一起時，總是拉著對方去嘗試新的事物，我們在 LINE 裡的記事本寫下「要一起跳華爾滋」、「要一起學溜冰」，卻不知在何時淹沒在了時間海裡。其實，比起長時間膩在一起，我們更需要有品質的相處，沒有外務、沒有手機，只有彼此。我和 M 約定，睡前 30 分鐘，是我們的談心時間，我們交換今日發生的種種。

那一日 M 說：「今天上班好累，好想離職。」這一刻，我才知道工作對他造成的壓力，與他對自我產生的懷疑和不確定感，那是平常的我無法察覺到的情緒。透過這 30 分鐘，我們梳理彼此，更多了另一種層次的交流。

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3. 別忘了自己的獨處時間

除了保留時間給彼此外，也別忘了留時間給自己。在一起很久，並不是兩個人時時刻刻都綁在一起，除了失去相處品質外，也可能會把情緒、需求寄生在另一個人身上。高度依賴的兩個人，如同行走鋼索，一不小心失去平衡就會墜落。

我曾經和 M 說過：「我希望你不要和朋友出門，留在家陪我！」他能陪我一次，但能陪我到永遠嗎？好像少了對方的陪伴，就再也感受不到「愛」？在一起越久，竟然讓我失去了愛自己的能力，需要另一個人來填補我心靈上的空虛。

練習獨處，哪怕只是讀一本書，都能讓我安放自己，恢復心靈上的能量。因為就算是與我們最親近的人，也不可能百分之百承受我們的所有情緒。因此，在一起越久，我們越需要自己獨處的時間。好好愛自己，才有可能愛別人。

人必須獨處，才能和自己相處，看到自己是什麼樣的人，想要實現的是什麼樣的自己。 ——李維菁《有型的豬小姐》

給在一起很久的你的三個練習：

1. 不再把熟悉當作不願意理解的藉口

2. 每天保留一段時間給彼此

3. 別忘了跟自己獨處的時間

願每對戀人，都能記起相愛的初衷。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「戀愛是一時的，關係是一世的」3 個練習，給交往多年的你們：別把熟悉當藉口】