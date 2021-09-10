尚氣｜陳法拉老公為《尚氣》呷醋　美滿婚姻在於會互相道歉？

由梁朝偉、劉思慕等主演的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》，上映後大受好評，觀眾大讚梁朝偉把劇中反派角色演得有血有肉，十分感動；而在劇中演演梁朝偉愛人的陳法拉，相互切磋功夫一幕也令觀眾留下深刻印象，陳法拉丈夫更假裝呷醋，在社交平台上寫道：「要是我老婆可以這樣看着我就好了⋯」



【尚氣】陳法拉丈夫Emmanuel 因為老婆與梁朝偉深情對望而假裝呷醋 （《尚氣》劇照）

陳法拉與法籍丈夫「貼地」生活 分擔家務為慳錢自行搬聖誕樹

陳法拉也在網上轉載及回應老公的「投訴」，笑言：「當連自己老公呷醋時，就證明了我在戲中演得很好。」二人公開在網上打情罵俏。

陳法拉與法籍丈夫Emmanuel Straschnov，經朋友介紹而認識，數次約會後就成為戀人，拍拖半年後戀情曝光。

【尚氣】陳法拉與Emmanuel拍拖3年後結婚。（falachenfala＠IG）

Emmanuel雖是法國人，但操一口流利普通話，只因父親早在70年代到台灣讀書，後來在北京結識了研究漢學的母親，父母會教他中國文化知識。Emmanuel生活低調，其社交媒體帖文大多都與老婆陳法拉有關，但其實他也大有來頭，畢業於哈佛大學商學院，於2012年與矽谷專才Josh Haas合資在紐約創立電腦程式公司「Bubble」，是創辦人之一兼CEO。

陳法拉與Emmanuel拍拖3年後結婚，陳法拉在訪問中說到，最令她覺得他是真命天子的一點，是在一起的3年多，2人都有進步，也有犯錯時候，但勝在都會跟對方說「對不起」，她說：「那樣便應該可以走下去了。」

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陳法拉在今年情人節（2月14日）更突然於宣布自己宣佈生女喜訊，更曬出一家三口握手照，溫馨非常：「十月懷胎真是不容易，但由看到她的那一刻開始，就覺得什麼都是值得的。」陳法拉在過往一直未有公布懷孕的消息，令大家感到十分驚喜。陳法拉如今進軍荷里活發展，更與法籍丈夫誕下愛女組成一家三口，可說是事業愛情兩得意。

陳法拉在今日情人節（2月14日）突然於宣布自己成為新手媽媽。（falachenfala＠IG）

薛世恒陳法拉曾暪婚6年 曾陷財困：感激曾相遇

陳法拉過去曾有過一段婚姻，於2007年曾與Neway「太子」薛世恒秘婚，可惜二人在2013年離婚。陳法拉前夫薛世恒曾在《一切從失婚開始》中談及與陳法拉的一段情，坦言當時為了陳法拉的事業而隱藏二人關係，結婚6年最終還是離婚收場。薛世恒在節目中分享：「當年婚姻與事業有衝突，不是與我的事業有衝突，而是與她的事業有衝突，因此把我們的婚姻保密。這樣做可算是遷就了事業，卻不是我們的婚姻。」

薛世恒曾在電視節目《一切從失婚開始》中剖白愛情觀與陳法拉的婚姻。（《一切從失婚開始》劇照）

薛世恒回憶戀情最難忘的是「結婚戒指」，他說：「當時她看到有一套戒指與頸鏈十分漂亮，十分喜歡。但當時我經濟出現問題，又不能讓人知道我們的婚事，於是最後便買了一枚比較時尚的戒指取代。」並在節目中感激前妻與他共度難關。

在節目中提到，離婚是對方提出，他主動搬離住所，讓前妻可舒適地過自己生活。但當時的他也在心內留有空間待對方回轉，指似是家人離家出走，始終希望對方回來。可見，分手離開，苦苦守候的並非女生專利。

薛世恒與葉蘊儀在烏克蘭街頭擺檔售賣自己的「愛情遺物」，薛世恒想起的，便是與陳法拉的結婚戒指。（《一切從失婚開始》劇照）

薛世恒憶「療傷」經過 離開造就下次更好相遇

薛世恒更分享當年離婚的「療傷活動」包括學電單車與喝酒。他回憶，指駕駛電單車必須非常專心，卻可令他避過胡思亂想，又指自己在離婚前滴酒不沾，但在離婚後卻時時與朋友把酒談心，渡過那段傷心日子。失婚，雖然痛苦，但他卻落落大方地指雖然無法與前妻陳法拉長相廝守，亦感激曾相遇。

說到離婚男女，大多聚焦在誰誰某某的不忠與陋習，殊不知其實最殘酷是二人真正合不來，一紙婚書成為枷鎖，對對方喜愛跨不過生活日常。離開，不過相處不來，一刻撇脫，可是造就下一次更好相遇。

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