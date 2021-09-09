限時減價｜Francfranc / MUJI減價低至3折　精選20件抵買秋冬好物

【Francfranc / MUJI減價】家品品牌Francfranc與MUJI近日推出減價優惠，Francfranc銅鑼灣店進行搬遷大減價，低至3折，另外，MUJI也有減價優惠。《01女生》精選多件減價產品，包括布置家居好物及美容產品，大家可趁減價入手。



【減價】Francfranc銅鑼灣店正進行搬遷大減價，低至3折.．（Francfranc）

Francfracn搬遷大減價低至3折：必買秋冬必備加濕器、大毛毯？

生活品牌Francfranc銅鑼灣店進行搬遷大減價，低至3折；其他分店與網店也有減價，包括多款家居用品及精品，如手巾、碗碟、香薰、家具等。秋冬必備的室內加濕器，原價$200減至半價只售$100；另外，大毛毯原價$600元，減至$180。部份耳環原價$150，減價後$50有找。

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香港MUJI無印良品降價 逾70種商品減$5-$100不等

香港無印良品（MUJI）宣佈下調逾70種秋冬服飾及生活雜貨的原價，調整幅度由2%至30%不等；無印每年都會因市場因素及商品價值從素材、減省工序及包裝考慮，調整商品價格。

降價名單包括不少個人護理用品與化妝品系列，包括日本女生最愛的護膚油「可可巴油」，向下調幅達$10，最便宜售$78，想一試可可巴油去黑頭效果不妨趁降價入手。

▼▼▼按圖看：無印秋冬降價35件精選，包括個人護理用品、化妝品等均有降價▼▼▼

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