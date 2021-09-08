Lily Collins結婚嫁大6歲導演　山林中披復古婚紗：童話成了永遠

【Lily Collins結婚】Lily Collins於去年與導演男友Charlie McDowel訂婚，終正式成為夫妻，二人同在社交媒體上分享婚照，Lily Collins更甜蜜寫道：「我從來沒有這麼想成為某人重要的人，而現在我終於成為你的妻子了。在2021年9月4日這天，我們正式成為彼此的永遠，我愛你。」



Lily Collins與38歲導演男友Charlie McDowell正式成為夫妻．（lilyjcollins@IG）

Lily Collins與「龍母」前度結婚 未婚夫：在不穩與黑暗的時代 你照亮了我的生命

今年32歲的Lily Collins與38歲導演男友Charlie McDowell在9月7日在社交媒體上突然公佈婚照，寫下新婚喜悅：

起初是童話故事，但現在成了我永遠的真實人生。我永遠無法形容上週末是多麼美好，也許可以說是奇蹟吧⋯⋯

而Charlie也告白：「我和我認識最大方、最貼心、最漂亮的人結婚了。我愛你。」穿上復古喱士婚紗的Lily Collins美如公主，與Charlie McDowell在山林中浪漫擁吻，臉上洋溢著幸福笑容。

Lily Collins結表示童話故事成了永遠的真實人生。（lilyjcollins@IG）

Lily Collins與Charlie McDowell在去年訂婚，當時美國疫情正嚴重，Charlie寫：「在不穩與黑暗的時代，你照亮了我的生命。我永遠都會珍惜跟你一起冒險。」而Lily Collins寫道：

我一生都在等待你，而我等不及跟你共度餘生了。

求婚照中，只見二人打扮樸素，均穿上「牛仔褲」，在新墨西哥州的山谷中求婚，不減浪漫親密。Lily自豪地展示她的求婚戒指－不是一般鑽石，而是由有「奧斯卡級珠寶設計師」之稱的Irene Neuwirth設計獨一無二、玫瑰式切割、透出淡粉紅的鑽石戒指。Irene Neuwirth品牌的首飾深受荷里活明星的愛戴，但價錢與款式豐儉由人，最便宜的數萬元港紙也可入手。

Lily Collins的求婚戒指不是一般鑽石戒指，而是Irene Neuwirth獨一無二、玫瑰式切割、透出淡粉紅的鑽石戒指。 （lilyjcollins@instagram）

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交往一年即求婚 二人情史同樣豐富？

Lily與Charlie自2019年8月開始交往，二人的「情史」同樣豐富，Charlie曾於龍母Emilia Clarke、歌手Hilary Duff與影帝「小丑」華堅馮力士的未婚妻Rooney Mara交往；而Lily也曾與《歌舞青春》的Zac Efron交往。二人同是「星二代」。Lily的父親是獲得七次格林美獎的搖滾樂的巨星Phil Collins；而Charlie的父親，則是《發條橙》主角Malcolm McDowell。

Lily Collins與Jamie Campbell Bower多年來離離合合。（Getty）

那個我們以為會娶Lily Collins 的前度－Jamie Campbell Bower

Lily Collins情史雖然豐富，愛得最高調一段是與Jamie Campbell Bower，5年來離離合合，常常在社交媒體上隔空傳情，有影迷更為了他們開設情侶專頁。

Lily Collins與Jamie Campbell Bower於2013年因電影《魔都獵人：骸骨之城》而相戀，一年後分手，多年來離離合合，但二人從不忌諱地在社交媒體上表達愛意，Jamie會為了與Lily見面，乘飛機探望，只為了見24小時；而Lily則回應：「整整24小時嗎？！」Lily也會為了他做相同的事，寫：「又在路上了。」Jamie則回應：「我很想念你。」Lily也會在Jamie的相片中留言：「那雙迷人的眼睛！」

這樣甜蜜，又那麼合襯，不少影迷也曾以為二人會走到最後。可是，二人最後還是分手了。據《毎日郵報》的報道，Lily與Jamie因了解而分開，說：

因為這些不能走到最後的關係，我更認識自己。我想要的，是能令我發笑的人。我希望，他能完完全全接受我，不論我是穿睡衣，還是禮服。 Lily Collins

或許，愛情都這樣，陪你到最後的那位，不一定是陪你走得最久的那位。人生總會遇到許許多多人，有些人陪得比較久，有些人較短，或許都只是無常。

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Lily Collins歷厭食症出自傳：當你強壯又自信 就是健康與美麗

Lily Collins是「星二代」，母親又是名媛，童星出道，一直都是荷里活寵兒，但她其實也有一段不容易的經歷—她曾患上飲食失調的疾病，寫成自傳《Unfiltered》，記下自己康復的過程。更接拍與她經歷十分相似的《深刻入骨》（To the Bone）。

Lily Collins坦言她也曾患上飲食失調的疾病，更寫自傳《Unfiltered》記下自己康復的過程。（《To The Bone》劇照）

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當時，Lily Collins為角色減成「皮包骨」，而她曾在接受訪問提到，當時有一個認識很久的鄰居看到她，跟她說：「嘩！你看看你！」當她正解釋她是為了新角色而減磅時，鄰居說：「不！我想知你是如何做到的，你看起來很好！」鄰居離開後，Lily Collins跟她媽媽說：「那便是問題所在。」

Lily Collins在訪問中剖白作為患有厭食症過來人的感受，（lilyjcollins@instagram）

作為患有厭食症的過來人，Lily Collins在訪問中說到：「從前我覺得健康是看起來有多完美，完美的肌肉。但現在，我覺得健康是有多強壯。因為當你強壯又自信，你的肌肉看起來怎樣，並不是最重要。」或許，正正是這份自信與美麗，令Lily Collins更吸引吧。

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