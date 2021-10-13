愛情｜我們不該期待另一半最懂你！「相似」只是投射效應下的騙局

愛情的模樣，是轟轟烈烈，還是細水長流？如果在一起很久，最後是不是只能終歸於平淡⋯⋯？

我相信：「最好的愛情不是融為一體，而是各自成為最好的自己。」



在一起五年，L 看似始終如一，在 26 歲的他的身上，我仍看得見 20 歲他的身影，那個令我始終著迷的自信心，還有大言不慚的勇氣。他是煦煦陽光，他是那個在我歷經消磨後快要忘記自己的時候，會替我記得夢想的那個人。我想這是一起長大的戀人，最難能可貴的地方。

然而一起長大的戀人，多年後遇見最大的考驗是「變化」。最難的是在變化裡頭，仍保留著彼此最初的模樣，同時，欣喜於我們在追逐生活與生存的過程中，逐漸長出身為大人的稜角。

對長時間相處的戀人而言，「變化」究竟是好是壞？

我們來回擊球。我覺得丈夫的擊球姿態有些優雅了，我覺得我也有些優雅了。這一次，我們都努力讓比賽多持續一段時間，通過讓對方發揮優勢，找到彼此的最佳感覺。 《現代愛情》〈我的婚姻是場網球賽〉

相關文章：依賴一段關係來證明自身價值？不如找回安全感 擺脫不健康的愛情（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 14

這陣子，我開始深刻地感受到彼此的不同。

包括對於生活期待、獲取能量的方式、談話的風格、接住彼此的耐受力等等，我們始終有無法理解彼此的部分，而我開始意識到，也許那些部分將永恆存在。這些不同令人感到慌張，令人失落自己的無能為力、埋怨對方的漫不經心。

我想關係的變化，除了逝去的戀愛感之外，還包含因階段不同、生活圈不同、彼此在生活與工作的目標不同，而產生的種種分歧。有一句話幾乎被視為戀人們的教條，叫做「你不能變」。然而仔細想想，生命之中唯一恆久不變的，是萬事萬物都在持續變化著，愛人即便親密，豈能不變？

「變，一定是不好的嗎？」一次晚餐後，我和 L 認真的討論這個問題，他說我變了，變得不再那麼需要他，變得更能享受一個人，變得比以前有自信。我笑說，你也是，你開始會學習做有後顧之憂的人，收起玩心，開始願意放下只想當小孩子的賴皮。

我們都變了。尤其，變得不像以前那麼了解彼此。

相關文章：情侶相處｜無條件付出的愛情絕不長久 3個方法回歸平等關係（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 4

關係心理學：所有的「我們很像」，都是「投射效應」搞的鬼？

我說的了解，不是指日常生活上的理解，不是習慣，不是癖好，而是對於彼此靈魂的體察，你開始感覺到總有哪些部分，是很難感同身受的觸碰，很難彼此滿足，很難說出那一句「你懂我」，而你深深被這種感覺擊潰，有種 soul mate 不再是 soul mate 的錯覺。

心理學中有個說法叫「投射效應」，指人常常將自己的「特點」歸因到他人身上，以自己的觀點來解釋對方的行為，認為自己與他人具有某些相同特徵，同時，把自己的情感、意志投射到他人身上，進而產生認知偏誤。

比如說在曖昧初期，你常常感覺這個對象跟你無比相像，你們喜愛的東西相同、你們有很多的共通點，你們對話一點就通，你們的價值觀毫無分歧，你們幾乎是靈魂伴侶。

然而在一起越久，就會發現過往「投射效應」底下的盲點，愈發感覺我們一點都不相像，更多的是價值觀的分歧、有理說不清。「投射」使我們在交往初期，習慣性以自己為出發點察覺他人，缺乏客觀性的體察，因而產生感受上的偏誤，真正相像與否，很常得經過長時間相處，才能斷定。

有時，長時間在一起後的變化，來自「投射效應」解離之後，你發現你們的相像是一場錯覺，進而產生莫大的失落感。

相關文章：兩性關係｜想成為靈魂伴侶 需滿足4個條件：為對方帶來「靈感」（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 4

如果我們永遠無法全然地理解彼此，該怎麼辦？

韓劇《Run on》裡頭有一段對話是這樣的：

「我們大概一輩子都無法理解彼此吧？」

「嗯，因為我們是不同的人。」

「你有你的世界，而我有我的世界。但彼此不同的世界也可以同時並存，對吧？所以即便我們無法互相理解，我們也不需要太難過，因為那本來就是無解的事情啊。我們只要做我們能做到的事情就好了。」



當我們發現，自己與在一起很久的另一半之間，出現了溝通的裂縫，出現理解上的阻礙，那麼，你可以嘗試以下三種思考邏輯，幫助你經營長期關係時，把重心放回自己，而不是渴求他人。

1. 他不用是最懂你的人，但要是最能陪伴你的人

陪伴這件事情，說來不易。愛人能做到這一點，是他與生俱來的能力，是他作為拼圖的那一面，可以與你結合的最佳證明。有時候情緒來時，必要的不見得是全然懂得，而是知道如何好好的承接，如何做好陪伴，如何適切安撫。

在一起很久的戀人，在擁抱彼此脆弱的同時，可以不為不理解的事情太過傷心；知道彼此的不同之處，所以能更加珍惜參與彼此生命的對方。因此，當他陪著你去逛展、晃書店時，你能充滿喜悅與感激；當你陪他聽伍佰演唱會，或是走進國家音樂廳，他也能因為有你的參與，更自在地喜歡著自己喜歡的事物。

正因為你們是如此不同的個體，所以生活才可以充滿驚奇，正因為你們對於愛和生命還有太多的懼怕與不了解，所以才要擁有彼此，那樣才更有勇氣，可以面對接下來的難題。理解彼此的不同，才是相愛的可貴之處。

相關文章：兩性相處｜「神奇比例5:1」吵架原則 倆口子從此打風都打唔甩？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 22

2. 他可以接住你的 60%，其他 40% 讓別人來

你可能有 100 個面向，怎能奢求世上有個人，能理解你的全部？若有，是幸運，若無，是如常。

親密關係一圈又一圈的同心圓，愛人在中心，平衡你的生活、給予你愛和無條件的支持，陪你走過生命顛簸，在你需要的時候，陪伴與擁抱，聽懂你的柴米油鹽醬醋茶，聆聽你工作上的抱怨，陪你面對原生家庭，一起商討未來。這也許佔其中的 60%。

你其餘的靈魂，還有你生命的他人。家人擁抱 20%、朋友 T 領走 5％、朋友 V 聽懂 10％、朋友 J 包容 5％、朋友 R 分享 5％⋯⋯如此一來，你的人際關係才更加完整，你不需要有個壓箱寶，把全部的自己都投注於他，你的幸福感有賴更多的親密關係經營，你可以是更完整的人。

3. 最好的愛情不是融為一體，而是各自成為最好的自己

最後，同樣用韓劇《Run on》裡頭的一段台詞作結：

「你覺得，要跟我一起生活一輩子的人是誰？」

「我⋯⋯嗎？」

「不是你，是我自己才對。還有你自己。所以，要好好照顧自己、受了傷要好好修補傷口才行。我最想跟我自己好好相處，我不想要過分的愛自己，也不想要過度的虐待自己，我把保持平衡當成我一輩子的課題，我希望你也多愛自己一點，這樣我們才能長久的、健康的在一起。」



在愛人之前，首先照顧好你自己。長時間的關係經營，並不是特別容易，我們仍在愛裡學習如何保有自己的同時，去接納彼此的不同與不完美；我們仍在各自生活的泥濘中找到接住彼此的辦法；還在因為小事而相視而笑、因為這個世界的瘋狂與不公平相擁而泣、因為千百萬個過不去的小事相斥相罵、也將在漫長的歲月裡繼續相濡以沫的一起長大。

陳雪說：在那互相看見，互相揭露，並從這照見對方的同時看見自己的過程，細緻而緩慢是必要的，耐性是前提，包容是秘訣，讓對方自由是要素。



我愛你，因為我們都能在愛裡成為自己。

相關文章：冷戰｜為求吵贏對方難聽說話10倍奉還 5大種報復性互動更陷僵局（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 14

相關文章：同居是愛情的墳墓？前人分享3個相處關鍵 正向溝通甜蜜共度餘生（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 13

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：為什麼我們不該期待另一半「最懂你」？關係心理學：他可以接住你六成，其他讓別人來】