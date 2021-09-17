竹內結子逝世近1週年　丈夫不捨下葬骨灰放家　生死相隔愛情仍在

竹內結子於2020年9月27日在家輕生，享年40歲，留下再婚演員丈夫中林大樹、新生兒子以及與前夫中村獅童所生的兒子。竹內結子逝世近1週年，有日媒指中林大樹並未辦妥竹內結子的身後事，仍把骨灰留在身邊。



日本女星竹內結子在周日凌晨於東京寓所自縊身亡，終年40歲。（yuko_takeuchi0401@instagram）

竹內結子離世近一年 丈夫暫停工作、骨灰留身邊奉生前最愛的啤酒

據日媒《女性自身》報道，有指當時竹內結子在2019年跟中林大樹再婚，隔年生下第二個孩子，突然離世的消失令人震驚，而丈夫中林大樹最新的電影《嬌妻出沒注意》於今年3月在日本上映，據稱在竹內結子去世前拍攝工作已完成，而中林大樹自妻子去世後也暫停了工作，專心照顧兩名孩子。

竹內結子的親戚指，即使竹內結子離世已將近一年，但還未有辦妥身後事，有指是中林大樹想先把骨灰放在家中，不捨得下葬，並奉上竹內結子生前最愛的啤酒，即使生死相隔但從未忘記太太。

說到「日劇女王」竹內結子與木村拓哉拍攝時，曾傳出緋聞。（《冰之驕子Pride》劇照）

前夫偷食 竹內結子堅決離婚不容忍

竹內結子1996年正式出道，2002年首次在日劇《午餐女王》中擔正，後來木村拓哉合作的《冰之驕子Pride》風靡一時，後來更憑《黃泉路》、《藉著雨點說愛你》及《春之雪》連續3年奪得「日本奧斯卡」最佳女主角獎，招牌笑容融化觀眾。

竹內結子與前夫中村獅童戲假情真，隨即閃婚。（《藉着雨點說愛你》劇照）

事業得意，愛情卻不容易。竹內結子2004年與中村獅童合作演出電影《藉着雨點說愛你》，戲假情真，她愛中村獅童愛得義無反顧。2005年，事業如日中天的她選擇公開戀情兼宣布已懷孕3個月，隨即閃婚，婚後竹內結子也專注家庭，未有拍攝電影及劇集。

這對觀眾眼中的金童玉女，二人的感情只維持了1年，中村獅童婚後仍花邊新聞不絕，先傳出與離婚女星高岡早紀約會，在2006年傳出醉駕接載女星岡本綾返家。竹內結子沒有原諒丈夫，在2006年10月斬釘截鐵地帶着兒子離開，並申請與中村獅童離婚，2008年初正式。竹內結子獨力撫養兒子，沒有收取前夫撫養費，堅強的單親媽媽形象讓她的事業再創高峰。

▼▼▼同場加映：點擊看竹內結子前夫中村獅童的近況▼▼▼

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再婚嫁小5歲中林大樹：丈夫承諾照顧繼子

竹內結子離婚後，人氣不跌反升，戲劇、廣告代言工作不斷。她於2018年宣布與小5歲的中林大樹結婚，觀眾大感驚喜，但其實二人早在2009年合作拍攝電影《白色榮光2：染血將軍的凱旋》結緣，愛情長跑多年，兒子跟中林大樹的關係很好，如朋友一般。

她在2020初誕下次子，組成4口之家，更不時被拍到一起出遊，竹內結子表面看起來幸福美滿，但背後可能存在不為人知的壓力，最後走上不歸路，令人惋惜。

竹內結子總是在IG上分享與井本絢子的點滴，由旅遊後的手信，到IG的第100篇文章，還附上自己畫的井本絢子漫畫，寫道：「很單純的挺辛苦的。」（yuko_takeuchi0401@instagram）

離世時IG粉絲逾92萬 但只追蹤一人

不過，要了解竹內結子，除了她身邊的男生外，還有她這位老是在竹內結子出現的「妹妹」。竹內結子的Instagram粉絲人數多達90多萬，但她只追蹤一人－就是比她小6歳的日本諧星井本絢子。

諧星井本絢子專演醜角，誇張的粗眉毛是她的特色。她在NTV電視台人氣節目《千奇百趣大挑戰》演出，多年來大受觀眾喜歡。竹內結子與井本絢子交情甚篤，井本絢子與北川景子、渡邊直美、新木優子等人十分友好，但她鮮有在社交網絡上炫耀這些友誼。反之，竹內結子總是在IG上分享與井本絢子的點滴，十分珍重這份友誼，對這位「妹妹」寵愛有加。

竹內結子死訊公開後，網友也十分擔憂井本絢子，寫下：「好擔心總是陪在結子身邊的絢子」、「絢子妳還好嗎…應該不好吧…希望妳難過時倚靠一下身邊的人喔」、「請不要責怪自己，不要獨自難過」、「妳一定很難過，祈求妳好好照顧自己」等擔心與安慰井本絢子的話語。

▼▼▼同場加映：點擊看竹內結子時時在IG向井本絢子「表白」：▼▼▼

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