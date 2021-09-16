陳茵媺對望老公陳豪仍心跳加速　愛情長久不生厭稱讚是甜蜜關鍵？

陳茵媺與陳豪結婚8年，已有育3個小朋友，但恩愛如初，近日陳茵媺在IG上分享與陳豪約會的相片，更指當陳豪望向她時，她還會心跳加速，問：「這正常嗎？」十分甜蜜。「放閃」未必是相處必需，但原來情侶間互讚可令關係長久。



陳茵媺近日在IG上分享與陳豪約會的相片，更指當陳豪望向她時，她還會心跳加速，問：「這正常嗎？」（IG@aimeechan_official）

陳茵媺與陳豪對望仍會心跳加速：這正常嗎？

陳茵媺與陳豪結婚8年，在2013年6月於巴黎舉行浪漫婚禮，至今仍然恩愛，雖已育有3小孩，二人工作也忙碌，但仍會抽空享受二人世界。陳茵媺日前就在IG中分享陳豪相片，留言指當陳豪望向她時，她還會心跳加速，問：「這正常嗎？」

陳豪與陳茵媺在2010年因拍攝劇集《心戰》而結緣，二人隨即共墮愛河，拍拖2年後便結婚。二人不時在社交媒體上「放閃」，是圈中的模範夫婦，陳茵媺曾分享與陳豪的一段對話，她跟陳豪說不覺已結婚8年，陳豪答：「你能相信嗎？我們實際上已經在一起十年了，不覺那麼久，因為我們快樂！ 」陳茵媺跟陳豪說：

你教會了我們愛不是偶爾的，它是無條件的，沒有盡頭。

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情侶「互讚」增進感情？ 研究：愛情要長久 「盲目」最重要

熱戀中的情人，總是覺得對方天下無雙；但日子久了，便會把好的壞的都磨平，似是一個尋常人，伴在身邊，由相愛相惜，到最後只剩相處。

《今日心理學》就報道指，沒有一種性格或組合，可令關係長久，反而是要「積極幻想」—即近乎「盲目」地美化對方。另外，情侶也應不斷嘗試新事物，可令愛意更強烈。《今日心理學》也提醒，長久關係，雖要信任但也不能過份倚賴對方，要尊重對方的私人空間，保持獨立。

不過，同居或結婚，朝夕相對，伴侶再完美，也有不美時，或許會發現他「猥瑣」、懶惰一面，甚至原來他有秘密帳戶，追蹤「性感女生」。超過50萬訂閱的人氣Youtuber劉芒在影片「同居試婚必學的10個攻略」分享說，女生實在不用事事追根究柢，只要無傷大雅，實在可「隻眼開，隻眼閉」，大智若愚，二人也生活得舒服些。

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