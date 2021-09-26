12星座「想要」的性暗示　天蠍喜性感內衣　這星座不問就推到床上

12星座性暗示｜有些説話，總是很難說出口，即使已經有親密關係，有些想法和念頭還是難以啟齒，性需要是其一，不想將性愛宣之於口，可以如何暗示才好？有些星座會以性感內衣作暗示，有些則會如此說...



不敢將性需要宣之於口,你會怎樣「暗示」另一半?（《金秘書為何那樣》劇照）

約會時明明沒吃飽也要說飽，有時為了在心愛的人面前顧及形象，很多事不想明言； 性愛上也如是，不敢向對方坦承自己的性需要，在床上總是擔當被動角色。

不過，當感覺來了，還是會向對方釋出「性暗示」，利用言語或小動作讓對方明白自己的心意。

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白羊獅子：性事最「直接」

12星座仲總有性格直率、有話直說的星座，白羊和獅子會直接表達自己的性需要就。白羊座會直接提出「想要」，當伴侶拒絕時，可能會有點受傷，但也不會放在心上。

白羊座獅子座會直接表達性需要。（《一生一世》劇照）

獅子座性格直爽又有點霸道，一旦感覺來了，問也不問，直接把對方推到床上。這樣直接的方式通常會嚇怕另一半，下次不妨先觀察伴侶心情狀態，再把對方「推倒」。

至於神秘的天蠍座，性暗示也算直白，雖不會直説自己「想要」，但他們的可能靠性感內衣或者情趣用品表達，背後動機顯然易見。

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性事從來都要兩個人用心磨合，才可以感受到性歡愉。不敢問出口？不妨讓從星座中了解另一半更多。