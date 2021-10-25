脫單3大關鍵｜對曖昧對象要真誠！分享心事及脆弱面令感情更升溫

人類對愛與被愛的渴望彷彿是與生俱來的，我們打從出生開始，就渴望受到關注、渴望與他人產生連結......



戀愛，到底是一種需要，還是一種想要？有的人並不是長期單身，而是反覆的戀愛又恢復單身，看起來戀愛履歷很豐富，但每一段愛情都不長久。這群人特別急於想要脫單，但又往往一再挫敗。無論你只是覺得一個人的日子很寂寞，抑或只是羨慕身邊的朋友都有伴，還是單純需要有人讓你依賴或使喚；甚至只是覺得自己的年齡到了，應該找個伴，或僅只需要一個身體上的慰藉——如何調整心態，避免踩地雷是至關重要。

根據國外媒體網站「psychologytoday」與「yourtango」的資料，想要成功擁有甜蜜戀情，那麼以下三點就是你必須避免的（點擊放大閱讀）▼▼▼

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不常跟曖昧對象分享心事

明明，自己身邊和自己互有好感的對象都不少，但偏偏就是難以邁進下一步？而雙方之間難以拉近的距離，往往就是缺乏「自我揭露」。你自己平常喜歡做什麼？你的家庭成員有哪些人？你的夢想與願景是什麼？還是說，最近有遇到什麼煩心事呢？勇於敞開心胸，表達自己的心情和想法，也會讓對方感覺到你是信任他的，無論是發展愛情還是友情，都少不了這一步。

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十分避免暴露自己的脆弱面

有些人會有先入為主的成見：認為展現負面情緒只會給他人帶來困擾，但「脆弱」在人際關係中是有其正面效果的。也許我們都不喜歡悲觀的人，但假裝樂觀的人更難以讓人真心喜歡。人本身就是情感動物，會有負面情緒是相當合情合理的事。長久的愛情關係需要更深的連結，而更深的連結需要兩人也看見並包容彼此不完美的那一面。但正是這些不完美的小缺陷，才讓特別的你看起來更真實且迷人。

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將自己困在恐懼感當中

當愛情來敲門時，別讓「恐懼」與「患得患失」驅趕了他。心理學專家 Jill P. Weber 曾經這樣表示，在自己的諮詢案例中，很多人都渴望一段穩定且長久的愛情關係，但擔心自己得不到的恐懼卻阻礙了自己。如果我沒有他想像的這麼好怎麼辦？他會不會不能接受我的家庭？我的價值觀與政治立場他能接受嗎？不妨，你也把這些恐懼也表達給對方知道吧，若他能理解，那便是更值得讓你傾心一生的人喔。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】