性愛｜口交沒射是不舒服？了解射精對男性的意義　手口並用小秘技

在進行口交工作坊的教學之前，我通常都會先問學員今天來上這一堂課的動機是什麼。在這之中，常常可以見到一種學員表示，自己口交技巧雖然沒有被嫌棄，男伴也都說很舒服，但每次就是吹不出來，不知道男伴是真舒服還是假舒服。因為沒有吹到射，猜想男伴可能不是真的舒服，許多學員便來到我的課堂上求助。



是不是我的技巧不夠好？

每個人的體質、以及他身處的環境、他今天的身體疲累與否等等，都有可能造成影響。有沒有吹射對方，跟你的技巧不完全地呈現正相關。而且我們必須認知到另一點，要達到射精狀態，不只要有足夠的生理刺激，當下心裡的性興奮狀態也是很重要的。

擁有良好的口交技巧，只能增加你吹射對方的「機率」，並不保證可以讓你「百發百中」。事實上，常見取悅陰莖的方法如抽插、手淫、口交這三種方式之中，口交是最不容易讓男人「繳械」的。即使是口交達人如我，也沒有辦法讓每一個男性都在我的口中繳械。所以一個男性沒辦法透過你的口交射精，並不一定是技巧上的問題。要單憑口交就讓男人射精，本身就是一件相對困難的事情。切莫太過為難自己。

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沒有射就不舒服了嗎？

沒辦法透過口交射精的男性，不代表他對口交比較無感。他可能還是很舒服，甚至口交是他覺得最舒服的性愛模式。但覺得舒服，跟到達射精的點，很多時候是兩回事。

在大多時候，我們往往將射精視為是性愛的終極目標、至高境界，但事實上真的如此嗎？大家不妨想想，自己的男伴／對手，是否曾在快要射精的時候，表示你手下留情。又或者許多男性總在網上交流各種延遲射精的方式。男性希望延遲射精的理由有很多種，愛面子的男人覺得早洩很丟臉，體貼的男人覺得對方還沒滿足到，但多數男人不想射精的理由僅僅是希望能再爽久一點而已，做愛的過程中有爽到，遠比射精來得重要許多。

而對許多男人來說，一場值得回味的性愛，最讓人念念不忘的往往是過程中所享受到的歡愉，而不是射精的那一瞬間。我常常覺得射精只是結束性愛遊戲的一道儀式。雖然射精時，陰莖呈現極度敏感的狀態，非常興奮。然而這個興奮的狀態，往往只能維持數秒。相較於在性愛過程中持續享受到的刺激，射精毋寧是一小塊可以一口吞完的高級牛排，還來不及感受他的滋味一切就結束了。很多時候，我們還是覺得雖然肉質不怎麼樣的燒烤吃到飽能帶來更大的滿足感。

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射了就等於舒服嗎？

射精是需要付出許多代價的。射精結束之後，常常會出現一種空虛感（啊……結束了啊）。很多人在射精結束之後，甚至會開啟「聖人模式」，任何的肢體接觸都讓他感覺到不舒服，無法在短時間內再次享受性愛所帶來的愉悅感。

在性愛這件事上，多數男孩一旦射精了就等於被宣告Game Over。如果做愛像是在玩冒險樂園的遊戲機，大多數人都希望自己能夠玩久一點，尤其是在你只有一枚遊戲幣的情況下。因為只有一次機會，如果輸了，就要乖乖回家，男孩們自然是使盡渾身解數，延遲自己到達射精的時間，想要讓歡樂的時光過得不要那麼快。

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承認吧！你只是為了你自己！

許多人以自己是否能夠吹射伴侶，來判別自己是否有滿足對方。但很多時候，大家似乎只是在追求一種「成就達成」。如同一號想要「幹射」零號，異性戀男士想要讓女性潮吹一般。事實上這些東西，都不見得是能讓對方呈現最舒服的狀態的。若你希望的只是讓對方舒服，那筆者建議你真的不用硬要追求吹射這件事。但如果你想要的是一種「成就達成」，或是從男伴身上獲得某種「征服感」，那也無妨，這也是許多人想在性愛中獲得的快感之一。只是在看過這篇文之後，希望大家就別太苛責自己啦！吹射與否固然可以透過後天的努力試圖接近，但先天的天時地利人和也很重要，不可強求啊！

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手口並用：增加你吹射他機率的犯規小撇步

光靠口交要讓男性射精，本身就是一件比較困難的事情。但許多無法進行抽插性愛的人（如女性懷孕、經期、男同志不愛肛交等），通常都用口交代替。而多數時候，我們總是要等到男性射精了，才告訴自己可以結束這場性愛了。沒有讓男性射精，就好像事情沒做完一樣。

當然，射精對多數男性來講還是很重要的，但是，真的不需要光靠口交一招打天下。（在技巧正確的前提下）用手套弄陰莖，往往比口交更容易達陣。用手多幫他套弄兩下，雖然有點作弊，但一點都不可恥。

重點整理

1. 沒有射精不代表不舒服。

2. 射精在整個性愛當中所佔的時間極為短暫，許多時候僅僅是「完成」性愛的儀式，而不見得是在性愛過程中最值得追求的重點。

3. 抽插、手淫、口交等三種性愛模式中，在都掌握要領的情況下，光靠口交讓男人「繳械」的機率是比較低的。

4. 若想要用嘴讓男人繳械，不妨作弊召喚殺傷力較強的好夥伴，手口並用一起來。



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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：徐豪謙，原文：口交時，男伴都說很舒服，可是為什麼都沒有射？】