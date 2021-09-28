剖析性觀念3大謬誤：性不是一種「給予」　也不是綁住男人的手段

「我們還沒有在一起我就全給了，這樣是不是很糟？」

「分手的時候他抱我、親我，我就答應了… 但之後就沒聯絡。」

「第一次見面我們就有發生親密關係，然後他就變冷淡…」



女生都會很擔心自己在還沒有確認關係就跟對方發生親密行為，對方會把自己看作是炮友、對自己不認真、覺得隨便，這是社會價值觀給女性無形的壓力，不論時代多麽進步，人們還是很少會苛責男生說：「怎麼會還沒有交往（結婚）就發生關係？」

因此女生很容易會陷入一種兩難：一方面想要順從心裡的渴望、想要放得開，另一方面結束後又會自責內疚，擔憂自己是不是做錯了。

作為女生，總是小心翼翼地看待性愛，也容易因而產生失落感。到底正確的性觀念是如何？（按圖率先看▼▼▼）

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「給」的概念

首先要修正「給予」的這個觀念。

親密關係的發生應該是你情我願、兩方都是滿足自身需求，在輕鬆且愉快的狀態下發生，而不是「女生把自己的東西『給』了男生」。當你把東西給對方，你就會期待對方也有相同的回報，女生想要的通常是「關係的確認」、「負責」、「雙方更進一步」等等，然而在男生心裡的想法，也許非常單純的就是「我們發生關係了」，對他而言，性行為的背後有可能沒有任何意義，也可能有但不是你期待的那樣，這時候你會很受傷，認為自己獻上寶貴的身體，卻被糟蹋。

這是觀念上的落差，你應該要確定的是：你想不想要發生關係，而不是能不能從性行為中得到些什麼。

確認關係前上床，男人就會不珍惜？

構築在前一個論點之下，沒有什麼時機點才能發生關係，最核心的要點還是你自己的「心態」。

的確有只想發生性行為的男人，但這樣來說，這個人就算確認關係再發生，那他會不會只是為了上床才提出交往，或是交往上了床後也可能不珍惜呢？

但為什麼還是很多人認為要 take it slow（慢慢來）？甚至我也會建議不要第一次見面就發生關係，這並不是因為認為女人的身體是聖殿不可隨意侵犯，不論男女，每個人的身體都應該被珍惜與尊重！

原因是因為，太快發生關係，你們會失去了「交流」的機會，包括思想、生活、價值觀等等的深度認識，因為每次約會就會有一樣的「開房間」結尾。

這並不是單純的男人不珍惜，而是你們之間大部分只剩下性的交流。

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分手時勾引他上床就可以留住他？

相信這是很多女生的下下之策，太想要挽回對方但男友執意要分手，決定撲倒對方，認為只要上了床，對方就離不開了，如果性生活很合，對方也沒有新對象，通常這樣的結果就是分手也分了，但變成長期性伴侶。

有些人天賦異稟、技術高超，也許是有可能只需要性關係，就可以讓對方念念不忘。但以長期關係來看，這種案例實在少之又少，隨著年紀的增長，對性的要求和依賴逐漸減少，更多還是需要內心和生活的契合來維持。

我其實並不反對分手炮，可以當作雙方的一個結尾，或單純身體的享受都好。

應該說，我並不反對任何形式下發生的性行為（只要是你情我願、在合法清醒的狀況下），不過回到最核心的要點，這個「性」就是性行為本身，基於愛或基於身體都可以，但不是帶有任何手段的。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】