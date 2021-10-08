湯唯42歳生日曬愛人照片　與韓國老公維繫異國婚姻秘訣：唯心堅定

湯唯於早前10月7日踏入42歳生日，近年十分低調的她沒有分享慶祝照片，只是貼上女兒與爸爸遊公園的照片，寫：「祝你們永遠健康，無憂無慮！」湯唯曾說：「生活就是，二十歲後，我覺得只要準備好自己，做好自己喜歡做的事，就已經很好了！」這些年來，她又是如何優雅地老去？



湯唯的女兒Summer看起來長大不小。（tangwei_mbox＠IG）

外在的優雅和內心的優雅，如果不能兩者兼具，我更在乎後者

湯唯當年因演張愛玲小說《色，戒》一角一炮而紅，卻同時被揶揄她是因裸體與大膽演出而走紅，當時的湯唯推掉大批廣告，到倫敦求學，深造演技，在《晚秋》與《黃金時代》細膩演出，成為文藝片女王，演技也受到肯定。

湯唯｜湯唯在2013年因拍攝電影《晚秋》而認識比他大10歳的韓國導演金泰勇，拍拖1年後便宣布結婚，在2016年8月更誕下女兒。（VCG）

湯唯曾在訪問中分享，當初她只當「演員」是一份工作，更形容自己是「傻傻地」。她說：

但我信人生是十年一運，未必是某方面達到甚麼成就，後倒是自己作為人，有甚麼責任。 湯唯

而她也自有一套「優雅」人生哲學。

湯唯談吐優雅，剛中帶柔，自有想法，不受世俗束縛。而湯唯也曾在訪問中說到，自小就男子氣，擅長運動，直到演出《色，戒》，才知道自己可以穿旗袍，才發現每個女孩子都有優雅的一面，原來不論男子氣或女人味，都不一定有既定模樣。湯唯分享，其實大家都想做完美的人，女人想做淑女，男人想做紳士，而她不理世俗，喜歡不斷在成長的自己，說：

外在的優雅和內心的優雅，如果不能兩者兼具，我更在乎後者。 湯唯

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愛情是兩個獨立個體 彼此保有空間

湯唯曾在訪問中指自己是「踏入大齡未婚女青年」，更是全家第一人，但她終於在2013年遇到一生最愛。她在2013年因拍攝電影《晚秋》而認識比他大10歳的韓國導演金泰勇，拍拖1年後便宣布結婚，在2016年8月更誕下女兒。

湯唯｜湯唯因拍攝電影《晚秋》而認識比他大10歳的韓國導演金泰勇（《晚秋》劇照）

作風低調的湯唯，甚少使用社交媒體，卻不時分享女兒的點滴，也在訪問中常談到丈夫金泰勇，十分甜蜜。有指當年金泰勇因怕與湯唯因聚少離多而分手，而決定先訂婚。二人當時宣布：

因為電影，我們相識相知，然後又從朋友成為戀人，以後，我們還會稱呼對方為老公老婆，雖然我們都得再去學門外語，但這是我們最幸福的一刻，我們都相信，這讓我們更了解、尊重和欣賞對方。 湯唯

而湯唯也曾在訪問中提到，維繫婚姻的秘訣就是「合而不同，唯心堅定」，即使相處久了發現二人的成長背景如此不同，但這樣的差異卻讓大家更珍惜彼此，更了解世界。湯唯指：

我們是獨立個體， 彼此保有空間，但都堅定地相信這份愛。 湯唯

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