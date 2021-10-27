5大星座表面與你熟絡卻難交心　巨蟹外熱內冷、獅子慢熱又玻璃心

對於一些比較敏感的小伙伴們而言，他們會為自己構築了一層厚厚的殼，他們躲在殼裡將自己層層包裹。他們害怕一覽無餘的自己，害怕自己的「把柄」被別人看到，害怕失去足夠的後路。他們溫柔卻敏感，好相處卻很難交心，隨時準備在受到傷害時全身而退。讓我們來看看12星座中這些最難交心的星座吧！



你也會對人多疑﹑害怕添麻煩﹑受傷害嗎？這些都是令人不敢敞開心扉的憂慮，一起窺探以下5個星座難與人交心的原因吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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雙子座

剛剛接觸時，雙子座並不是那種很難交往的人，他們能和許多人聊得來，也能與不同的人融洽相處。但是，隨著感情的逐漸加深，很多雙子便會漸漸開始焦慮、擔憂，他們會以逐漸疏遠對方的方式一點點縮回自己的殼中。在他們眼中，一段過於熟絡的關係一定會出現問題，為了防止自己受到傷害，「點到即止」是他們社交中的信念。

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巨蟹座

巨蟹座以一貫外熱內冷的性格面對著大千世界中的人來人往。他們性格敏感，又有些脆弱，因此需要比較長的時間來觀察一個人的品行、判斷一個人的性格。再加上他們骨子裡的多疑與多愁善感，更導致了他們很難從慢熱的交往方式中跳脫出來。不過，巨蟹們是名副其實的「外熱內冷」，表面上總是笑臉盈盈、熱情幽默，因此也並不會遭到人們的討厭。

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天蠍座

與天蠍座做知心朋友需要付出海量的真心與耐心。雖說天蠍們平時是個急脾氣，但在交朋友方面卻是出了名的慢熱，甚至還有些敏感多疑，常常把身邊的朋友搞得哭笑不得。其實，天蠍是很渴望友誼的，更時刻期盼著生命中出現可以交心的朋友，但他們卻又控制不住自己「想太多」的習慣。因此，與天蠍座交心最重要的便是保持耐心與真誠，時間一久，他們便自然而然地會被打動。

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獅子座

表面上活潑開朗的獅子座們內心卻常常敏感、脆弱，他們需要長久的時間來慢慢適應一位朋友的做事習慣，更需要在這個過程中慢慢探索對方包容自己的「底線」。只要朋友對獅子表現出了一點不耐煩的情緒，他們便會快速縮回自己的保護殼中，不再向朋友顯露最真實的自己，交心更是難如登天。因此，恐怕只有重情重義又有耐心的人才能夠成為獅子們的知己吧。

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雙魚座

所謂「愛一回，傷一會」，雙魚們的多疑多慮常常使自己陷入嚴重的「社交恐懼」中無法自拔。他們會擔心萬一朋友討厭自己怎麼辦，萬一自己給對方添麻煩了怎麼辦，因此越來越將真實的自己層層掩蓋，更不敢與對方交心。其實，朋友存在的意義便是給彼此添添麻煩，真實的你們非但不會令人討厭，反而會因為真誠而贏取大家的喜愛。

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