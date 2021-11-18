給單身貴族的4個練習　別吝嗇金錢增值自己　脫單後飲恨沒Me Time

要好好經營單身，畢竟哪天就可能會脫離單身，別脫離了單身，才來想念單身。



過了四十歲之後，更要好好經營單身，畢竟哪天就可能會脫離單身，別脫離了單身，才來想念單身。

婚姻不是每個女人必須的選擇，但單身還是有一點法門，作家雪兒在最新出版的作品《生活中，選擇留下合適舒服的人 》中，給單身的你4個建議：

1. 經營單身，必須學著面對旁人異樣的眼光

經營婚姻，真的沒有想像中容易，而經營單身生活也並不輕鬆，畢竟整個社會氛圍對於單身還是不友善居多，你要習慣不同族群的耳語，左邊進、右邊出，不需要發怒，更不需要回應。

2. 經營單身，必須懂得靈活運用可用的財務

經營婚姻就等於是餵一口子吃飯，什麼都要精打細算，而經營單身也需要理財，畢竟養活你一輩子的人是自己，開始打著算盤，算著戶頭裡的錢，甚至開始想著退休後要搬到世界哪個角落生活。既然不需要花錢在談戀愛、結婚紀念日、買房子、養孩子等等，那就好好對待自己的興趣、理想跟生活，當一個會花錢的單身，比守財奴單身重要許多。

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3. 經營單身，安排更多屬於自己空間的生活

婚姻在有孩子之後，兩個人的生活就等於被親子綁住，單身的好處就是你時間多到不像話，只不過年紀越大，越明白喜歡跟討厭什麼，過去會為了職場去學專業科目或電腦，現在學有興趣的人事物，畫畫、攝影、游泳、語言，相信人必須保持在學習的路上，才不會老去。

4. 經營單身，就好好的活在當下

既然老天爺沒給一段婚姻，或讓你糾結在愛情的漩渦，單身，也是一種額外的時間禮物，去旅行交更多的朋友，去閱讀得到更多知識，去學習煮一頓自己想吃的飯去陪伴你重視的人。可以談一段小小的戀愛，隨時找人喝咖啡聊天，可以看韓劇到天亮，可以做任何你想要的，連孤單都可以享受到極致。

我想，過了四十歲之後，更要好好經營單身，畢竟哪天就可能會脫離單身，別脫離了單身，才來想念單身。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題： 關於愛／單身是一種額外的時間禮物，經營單身的4個練習】