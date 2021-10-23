別再懷疑自己，你值得被讚賞！10句踢走冒牌者症候群的自責自卑心

女人迷讀者金句，邀請讀者提供溫馨小語，給那些生活中的小低潮，帶來一些光亮。每一個人，都可以拉彼此一把。



「明明知道自己已經很努力了，也完成很多很棒的事情，但只要有任何一件事不如預期，就很容易譴責自己。」

「也沒有犯什麼大錯，但總是戰戰兢兢，很怕別人看穿我的不足。」

當我們談及工作上、職場上、課業上、還是生命歷程中的「成功」與「犯錯」，直觀而言，兩者是相對立的情況，理應有不同的情緒、不同的感受，或者不同面對的方法。

然而，許多人面對事成或是犯錯，內心都容易被同一種自我懷疑的情緒覆蓋。那種「我不值得被稱讚」、「我的不足很快就會被識破」的冒牌者心理（又稱冒牌者症候群），容易使人退縮，對自己的能力產生懷疑。

回頭審視「冒牌者症候群」的本質，我們認為所有的不安始終來自於對自己的要求，而你對自己的要求，是塑造出你是誰，最直接的狀態。

同場加映：瑜珈改變大腦物質提升幸福感 3組瑜珈動作舒緩心情抗抑鬱焦慮（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 19

你也有「冒牌者症候群」嗎？

有時候藉口，是脫離自責最有用的方法

很多時候需要一個讓自己的過得去的藉口。說服自己停止自溺式的自責，才有力氣可以離開原地，朝未來走去。

我們不鼓勵規避責任、找理由原諒自己，而是透過一定程度的自圓其說，讓自己加速離開自責的牢籠。

自責與自卑是兩道雙面刃，用得好能夠成為鞭策你向前的助力，然而一旦沉溺，便是一場拖垮自信心的狂風暴雨。閃躲風雨所造成的傷害，平衡自身的狀態，是生活中必要的學習。

如果你也和我們一樣，總是很難接住他人讚美，又老愛重複播放錯誤與失敗的畫面，那麼你可以聽聽以下十句來自女人迷讀者的溫柔建言。（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 6

1. 你一定可以的。

2. 你比自己想像中還要勇敢。

3. 你已經做得很好了，加油。

4. 就保持你自己的步調就好了。

5. 請把心思，放在更值得的事情上。

6. 沒關係的，先試試看吧，做了再說！

7. 你比想像中的還要更有能力，所以放心的，做就對了。

8. 無常才是日常。你無法選擇每天來自四面八方的聲浪，但你可以選擇每天都要正能量。

9. 如果因為錯誤而譴責自己，或感覺自己不夠好的話，那代表此刻的你正在成長。請好好為自己喝采。

10. 慢慢來，比較快。



同場加映：以為玩電話放鬆反而越玩越疲勞？學懂5大招式讓大腦達至真正休息（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 12

永遠記得一個畫面，電影《穿Prada的惡魔》中的女主角小安（安妮·夏菲維飾），踩著平底鞋、身著過大的高領毛衣，手裡提著大包小包的物件，磕磕碰碰地跑過車輛熙攘的紐約街頭，她的身影在車潮之中看起來好小好小。

小到，她所有掙扎的情緒在車陣裡顯得好不顯眼，我想那就是所有在工作與生活之中，努力不懈地，我們的縮影。

「我不相信，我沒有比那些女孩們好，我相信我可以做得比任何人都好，我可以讓人刮目相看，我可以成為你從來不期待我可以成為的那種人。」—— 電影《穿Prada的惡魔》

同場加映：情緒管理｜Blue Monday易抑鬱 10招培養高EQ 冥想也有幫助？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 17

同場加映：別做濫好人自私不是錯 睇韓劇教懂你不委屈自己也不討人厭！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 7

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「就保持你自己的步調就好了」停止自溺式自責，聽聽來自女人迷讀者的十句溫柔建言】