兩性｜拍拖才不幸發現男友是媽寶！6個維繫感情化解糾紛的3贏對策

很多「媽寶」特質都是隱性的，媽媽不在的時候跟正常人一樣，甚至更善解人意、貼心，但跟媽媽在一起就變成巨嬰！



在感情世界中，女生最怕的就是遇到「媽寶」。媽寶不只自己沒擔當，在兩性關係中，更讓女友覺得自己是「多餘」的，在兩人關係中找不到未來目標。TLC頻道最近一檔新節目《我的男友是媽寶》中，就有多個誇張的行徑。

帶媽媽去情趣內衣店替女友挑選情趣內衣，還默許媽媽跟女友穿同款內衣，讓內衣店老闆娘也大傻眼；或是明明帶女友買生日禮物，媽媽硬要跟就算了，還纏著兒子也要買首飾；情人節當天媽媽不僅硬要跟，還逼兒子在「媽媽vs女友」之間二選一。種種誇張行徑別說媽媽是電燈泡，母子間過度親密的行為讓人覺得女友才是小三。

專業心理師曾心怡認為，造成媽寶最大的原因，就是媽媽不懂得拿捏「親子」的分寸：「母親能不能在養育過程中適度地放手。讓孩子有機會去練習承擔挑戰後果，如果有挫折用同理和討論，而不是安慰；再來就是母親要建立好界線，有些關係是屬於伴侶的，不是讓孩子來照顧你的內心，伴侶是伴侶，親子是親子。」孩子總有一天會長大、會有自己的生活圈，如果媽媽不能放手，就會讓兒子變成依賴媽媽的「媽寶」。

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形成媽寶的家庭背景，很多都是媽媽本身個性強勢，家裡男弱女強；或是母子曾面臨生離死別，讓媽媽花更多心思照顧兒子，捨不得兒子長大；單親家庭也有可能養成媽寶男，原因也是因為長期都是媽媽跟兒子相依為命，兩人已經衍伸出超過親子的革命情感。

在節目中的媽媽很明顯都有這種控制慾強、佔有慾強的表現，也不給兒子機會長大，像是兒子即使已經成人了，還喜歡餵他吃飯、替他決定生活方式；每週好幾天都會去兒子跟女友同居的住處，監督兒子的飲食有沒有健康。兒子雖然有微弱的反抗，但總畏懼於媽媽的權威、怕傷了媽媽的心，所以總是一再遷就媽媽強勢的「關心」。

對於媽寶本人，唯一要抵抗的就是媽媽的情緒勒索，搞清楚「孝順」跟「情緒勒索」的差別。而對於女友／老婆，如果真的跟媽寶男在一起，或是暫時還沒有分開的打算，可以試著用以下方法，盡量正面的維持關係：

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1. 正視自己的需求

愛會使人盲目。當媽寶總是打著「孝順」的名義要求你一起遷就他媽媽的時候，初期你可能會委屈自己，擔心自己如果不做，就是帶壞他、讓他背負「不孝」的罪名。但事情不是這樣，在兩人關係裡，你的需求也很重要，不必因為你不想做，就遷就對方。愛自己也很重要。

2. 向媽寶男友表達自己的想法

任何不順暢的溝通對感情都是有害的。你可以好好跟他解釋：你能理解他們母子間深刻的情感，但你們的愛情也很重要。在某些重要時刻，你希望他能把時間留給你，或是保有情侶間的隱私，因為這也是對你的尊重。（不要學節目中的男友，帶著媽媽去內衣店挑女友的情趣內衣，或是跟媽媽討論如何增加情侶間的情趣啦！）

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3. 擁有自己的生活重心

兩個女人爭寵，三方都會兩敗俱傷。就算你跟男友在一起，最好還是要有自己的生活重心，這樣即使男友常把媽媽的需求排第一位，你也還有自己的事情可以做，不必獨守空閨，等著那個不會回來的男人。

4. 多看媽寶男友的優點

節目中的媽寶男友在沒有媽媽的時候，都有很多迷人的特質，反而是媽媽一出現他們才變成巨嬰。回想看看，當初男友是什麼特質吸引你，就把注意力多放在男友的優點吧！

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5. 約法三章

改變媽寶男跟媽媽的親子關係太難，不只有機會令男生會產生抗拒，媽媽可能也會更反對你們的感情。倒不如把重點放在你們之間的關係，跟他約法三章：情人節一定要單獨過、跟你在一起的時候討論媽媽的次數不能超過1/3、情侶間什麼私密事不用跟媽媽報告等。

6. 試著與男友的媽媽好好相處

雖然很多媽寶男跟媽媽之間的感情很封閉，媽媽也對女友有「小三」的競爭心態。但如果媽媽的心態還算開放，倒不如試著把男友媽媽當朋友看待，不用凡事都聽媽媽的，但可以把媽媽的意見納入參考、折衷。這樣三個人的關係也不會那麼緊繃。

雖然很多人都會勸告媽寶男不能碰，但感情這種事真的很難說～有時候就是愛上啦！有什麼辦法？希望好女孩們就算愛上了媽寶男，也能找出適合三人的相處方式～

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