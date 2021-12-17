聖誕禮物推薦2021｜日本票選女生最愛10大禮物：貼身小物最穩陣？

【聖誕禮物推薦2021】臨到聖誕節，又是一眾男朋友絞盡腦汁去思索，該送甚麼聖誕禮物哄女朋友開心的好日子。想藉送禮表情意，或拉緊與女友的親密關係，但又擔心自己所挑選的禮不合對方期望？不妨參考日本網站《Best Present 》綜合出的「10大女生最想收到的禮物排名」，不但減少買禮物時的煩惱，更以免一早預備的「驚喜」變成了「驚嚇」。



【聖誕禮物推薦2021】聖誕節送禮物不外乎想哄人開心，不少男生也趁著聖誕節這個機會，向心儀的曖昧對象送禮物以表心意。(《愉悅的音樂專輯》劇照)

2021年「10大女生最想收到的禮物排名」名牌銀包榜上有名？第1位貼身又浪漫

聖誕節送禮物不外乎想哄人開心，不少男生也趁著聖誕節這個機會，向心儀的曖昧對象送禮物以表心意。但面對「選禮物」這個世紀難題，有時情埸高手也有失手的危機。畢竟送太簡單的聖誕禮物，又怕對方覺得不被重視；送太貴重的禮物又怕對方有壓力，所以一個聖誕節真是讓眾男生煞費苦心。

日本網站《Best Present 》早前由女網民票選出來2021年「10大女生最想收到的禮物排名」，位列第10位是名牌銀包，相信耐看又保值的名牌銀包在女生心目中佔據不少的位置；排第5位的是按摩器，相信疫情下不少女生也改變到美容院護膚的習慣，改用家用按摩器，亦達到同樣的美膚功效。另外，向來輕易收獲女生芳心的鮮花也排第3位，而獲得第1位卻就是這款貼身的小禮物？

【按圖看】2021年「10大女生最想收到的禮物排名」，鮮花排第3，第1位「貼身又浪漫」竟是女生最想收到？看一看以下送禮排名，相信可減少買禮物時的煩惱？▼▼▼

+ 16

10大聖誕節禮物提案

若然男生仍是對送聖誕節禮物沒有頭緒的話，以下《01女生》編輯精選的10大聖誕節禮物提案，由香水、蠟燭、茶具、化妝、護膚套妝至首飾也有，或許能給大家一個建議。或者女生們擔心男友們所送的禮物不合心意，也大方給予對方暗示，不但能夠在甜蜜日子收到對方的禮物，更是「皆大歡喜」。

+ 5

同場加映：聖誕禮物2021｜聖誕化妝護膚套裝 限量版Dior、SHISEIDO性價比高

同場加映：聖誕禮物2021｜Dyson風筒推限定吸睛新色 全新吹嘴即時撫平髮絲

同場加映：【聖誕禮物女朋友篇】男生求生指南：10款女生聖誕禮物推介

資料來源：Best Present