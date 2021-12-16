平安夜好去處2021 | 情侶浪漫精選：3大平安夜活動推介添氣氛

平安夜好去處2021 |今年聖誕節雖然未能外遊，但卻能在港感受到旅行的氣氛？亞洲國博際覽館即日起舉行「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」，館內充滿歐陸聖誕小村莊的濃厚氣氛外，會場中央更擺放高達7米的聖誕樹，而且更有多個大型聖誕裝置。不過最令人驚喜還是有以零下15度為主的「極地冰窖體驗館」？以下也會介紹不同節日活動與工作坊，相信這次大家不用外遊，都能夠感受前所未有的聖誕新體驗？



平安夜好去處2021 |冰雪奇幻國度除以歐陸聖誕小村莊為設計主題，而充滿童話色彩的歐陸古樸木屋也會圍繞高達7米的聖誕樹為中心排列。(belindayan@IG)

「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」取址在亞洲國際博覽館，是為了讓到埸的人體驗準備離港的感覺，館外會有空姐整裝地接待「旅客」之外，大會更刻意參照航班登機櫃位的通道，讓大家進入會場前有不一樣的體驗。

平安夜好去處2021 |為了讓到埸的人體驗準備離港的感覺，館外會有空姐整裝地接待「旅客」。(seasonyeung@IG)

整個冰雪奇幻國度場館更是集消閒娛樂、打卡、購物、餐飲及表演於一身，總共有60個售賣手工製品、護膚產品的聖誕市集攤位之餘，LUSH 、咖啡品牌Lavazza和瑞士朱古力品牌Lindt亦在館內設有期間限定店，多款限定聖誕禮品亦有售。

場內更設有多個特別主題的活動及體驗區，也十分值得聖誕期間與情人或閨密來打卡，例如：以冰屋形象打造的「Glacier Ice House 極地冰窖」，以百塊巨型冰磚打造而成的酒吧，並由著名調酒師Sandeep Kumar親自主理，並提供3款以聖誕主題的雞尾酒；互動藝術體驗區「House of Light by XCEPT 」更結合視覺及感官藝術，以光影美學打造極光埸境，是打卡拍照的重點項目；「Joy & Jump Castle 歡樂彈跳城堡」則以長達30米充氣滑梯為焦點，提供配合聖誕主題及色調多款充氣遊樂設施，能滿足打卡慾望之餘，更能夠體驗運動的樂趣。

【按圖看】「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」埸內甚有特色的佈置；「Glacier Ice House 極地冰窖」由著名調酒師Sandeep Kumar親自主理；「House of Light by XCEPT 」以光影美學打造極光埸境。▼▼▼

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「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」除有多個打卡、遊玩與購物點之外，每天場更設有表演節目，如現場樂隊表演、團體報佳音等之外，更有烹飪、美髮及品酒等示範環節與工作坊，讓大家在打卡之餘，更可以獲得「紀念品」呢！

「Winter Wonderland冰雪奇幻國度」

地點：亞洲國際博覽館．2號展館

日期：2021年12月13日～2022年1月2日（12月21日冬至日閉館）

時段A：10:30 – 15:30

時段B：16:00 – 21:00

標準門票：成人每位88港元，小童（3至11歲）每位68港元

入場及活動門票：於KKday和KLOOK銷售平台發售

*(防疫措施方面，大會已邀請BioEm 作為大會指定專業消毒夥伴，每日於特定時段由自動消毒機械人為場館進行消毒工作，並提供酒精消毒搓手液供入場人士使用。)



K11色彩體驗展：夢幻色打卡able 必試限定即影即有

《Mundane Wonders》是由葡萄牙夢幻色彩藝術家Maria Imaginário （Maria）與K11 Art Mall主理，更是亞洲首個體驗展。

期間限定店現場則設自動棉花糖機，可為你即製造型棉花糖（HK$60），而9層彩色夢幻隧道和6個大型奇幻趣怪充氣藝術裝置則是打卡熱點，女生被夢幻色彩包圍，少女感十足；場內也設了Snapio韓式自拍機，更換上Maria獨家設計的奇趣相框，閨密或情人不妨影張限定即影即有。

▼▼▼按圖看看《Mundane Wonders》場內佈置(延伸閱讀)▼▼▼

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色彩藝術家Maria Imaginário 亞洲首個體驗展《Mundane Wonders》



日期：12月3日至1月23日

時間：12:00nn - 10:00pm

地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 地庫2樓 chi K11 art space

預約：https://bit.ly/3G2l2Gz



半島酒店調香師Workshop 調出專屬香水兼測個性

Intime Artisan de Parfum「專屬個性香水創作工作坊」是調香師 Angel 研究個性與香氣關係所研製出來的獨家香水工作坊，參加者從32種不記名的高級香水材料中以直覺揀選喜歡的香氣，從前調到後調都由你親自選擇，Angel會對你的選擇一一進行個性分析。

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