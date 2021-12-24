姚嘉妮無懼與丈夫林祖輝15年年齡差　恩愛15年：愛他穩重不花心

姚嘉妮於無綫劇集《十月初五的月光》飾演潑辣闊太「萬朱莎華」，雖然未能躋身「最佳女配角」五強，但其演技獲觀眾大讚。姚嘉妮於劇內結局淒涼，丈夫與兒子離她而去；可現實中的姚嘉妮卻有個幸福滿滿家庭，與丈夫林祖輝結婚15年恩愛依然，是伴侶，也是生意夥伴。



姚嘉妮與丈夫林祖輝結婚15年恩愛依然。（01娛樂；梁碧玲攝）

姚嘉妮自認沒安全感 林祖輝正正給予她穩重感覺

43歲姚嘉妮於1998年奪亞洲小姐季軍入行，成為當家花旦，亦因而認識到同為亞視藝人的林祖輝；二人翌年開始拍拖，即使相差15年之齡，從沒因此影響感情，相反這也是姚嘉妮選擇林祖輝的原因；姚嘉妮曾接受《01娛樂》訪問時表示二人相處舒服，自己很需要安全感，若找1個年紀相若的男生，會嫌對方不夠成熟，而林祖輝正正能給予她安全感：

其實我係一個好怕無安全感嘅人，尤其細個嗰時，佢畀人嘅感覺好穩重，唔會花花弗弗。 姚嘉妮

愛情長跑7年結婚 成賢內助角色

林祖輝成熟穩重性格吸引到姚嘉妮以外，姚嘉妮特別欣賞林祖輝忠直的一面，甚至以「擔屎唔偷食」形容對方，故此二人於2006年拍拖7年結婚，姚嘉妮亦於2009年及2012年先後誕下女兒林煦錡（Kyra）和兒子林璟豪（Kyros），盡力讓子女在沒有壓力的環境下成長，不強求他們入讀名校；也與林祖輝一同合力經營童裝生意，不時給予入貨意見，作賢內助的角色。

姚嘉妮無懼與丈夫林祖輝15年年齡差。（姚嘉妮ClaireYiu微博）

結婚15年恩愛依然 無悔事業上升期結婚

姚嘉妮照顧家庭與打理生意的同時，林祖輝亦大力支持姚嘉妮繼續演戲，雖然多以配角為主，從未擔正做女主角角色，姚嘉妮直言之前生寶寶可能會有影響，但卻對繼續有角色開拍而感到滿意：

我不會強求，我只是喜歡演戲。我不是要大紅大紫，千祈唔好畀我紅，我會好驚。 姚嘉妮

被問到當年正值事業上升期結婚，姚嘉妮解釋指覺得當時是1個適當時機，自己亦希望生小朋友，所以決定結婚。不過，相信更大的原因是因為林祖輝值得讓她停下來。

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