伴侶出軌應否原諒？分清偷食是為新鮮感　還是「騎牛搵馬」再拆招

面對過去愛的另一半，現在變得如此熟悉又陌生，到底該怎麼面對另一半出軌的事實呢？



下午難得打開電視看了一會兒

上面說水果可以稍微抑止一些抽煙的壞處喔

所以我就趕緊去了附近的店買了些

你要出門前一定要吃一點阿

你在外頭的時候一定有著不同的面貌吧？ 所以這隻手只為了療癒你的疲憊而在這裡喔

如同今晨一般晚歸的日子時常發生 拂曉時的孤獨就用鋼琴彈起波蘭舞曲

你會溫柔的用指尖撫過我的頭髮吧？ 所以現在讓黑髮飄盪伸展的理由沒有別的

話說回來這樣的情景會被怎麼想呢？

結果說了自以為是的謊言

那造作的天空顏色令人厭惡

所以已經看不到右手緊握著的光

——椎名林檎〈愛妻家の朝食〉

「為什麼劈腿的人會想要劈腿？」這是所有被劈者的共同問句。對於被劈腿的人來說，無論這段關係到底怎麼樣，對方都不應該劈腿。基於道德的層面來說，自己是個十足的受害者。既然如此，身為受害者的自己，當然有權憎恨對方，甚至是攻擊對方。

不過，劈腿的原因百百種，我們先從下面這道問題，簡單區分他劈腿的類型吧！

出軌的人總有數之不盡的藉口去合理化自己的行為，要原諒還是「止蝕離場」，最關鍵是在於對方出軌是為了甚麼目的！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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他是相當認真的看待劈腿對象嗎？

有的伴侶劈腿，單純只是貪新鮮感、好玩，最常見的例子各位一定聽過吧！就是第三者想要坐正，但遭到出軌的事主推三阻四。但還有另一種，與其說是腳踏兩條船，倒不如說是騎驢找馬，只要馬兒一個點頭，外遇的那方極有可能就打蛇隨棍上，令人感到髮指。

一、假設他是為了新鮮感而出軌外遇呢？

曾經有科學研究指出，「劈腿」這種不專一、不忠誠的情感，確實有可能與基因等遺傳問題相關，當然這僅僅代表有這種天性的人再犯率高，絕不是百分之百的就能蓋棺論定。只不過，如果他是屬於這種類型的人，那麼被背叛的那方最好要設一個停損點，例如他再犯錯，就絕對分手分定了。因為他劈腿的原因與你無關，是他的自制力無法掌控他的天性。

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二、他相當認真地尋找下任伴侶作為穩定對象

如果，只是如果——你的伴侶是屬於這種，那你就得當心了。關於兩者中的後者，則要多花點力氣了解你為何會被視為騎驢找馬的「驢子」。

可能原因一：你的外貌與身材日漸「走樣」，他再也愛不下去。可能原因二：你逐漸顯露的個性、價值觀、行為處世，讓他感覺你們好像沒那麼適合，但又沒有勇氣提分手。當然，可能原因很多，以上只是列舉一二。劈腿者一定是對於現在的關係有不滿，才會想往外尋找其他關係。但奇怪的是，每段關係一定多多少少都有爭執，或是令人不滿意的地方，為什麼其他人不會選擇劈腿，但有些人卻會呢？因為會選擇劈腿的人，大多都沒有處理問題的能力和勇氣。

雖然上面說的這兩者一樣看起來都是劈腿，但本質卻大不相同。

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如果他劈腿的原因是騎驢找馬這種，那麼你們需要的是溝通。當一個人不認為關係是可以被經營的時候，關係只要出了任何問題，他們所選擇的方法就是逃走、放棄治療、找下一個。有時候長期以來異性緣都不算太好的人，反而更會致力於經營關係，因為對他們來說，找到下一個的成本與機率，比經營好現存關係難上太多了。但對於異性緣良好的人來說，「換一個」遠比去嘗試溝通、經營、磨合，來得簡單又快樂。

因此，溝通至關重要！畢竟有了親密伴侶就恣意發福，難免會讓人有受騙的感覺。或者是，他一直希望你可以多分點時間給他，但你老是過度投入朋友聚會，於是他必須一而再地獨自面對這段感情的委屈，久了自然會想要尋求別的對象。但說到底，這並不是說後者這種劈腿情有可原，他同樣是犯錯了，只是相較於前者的劈腿類型，這種源自於失落於是試圖在別處尋求安慰的人，如果把問題溝通清楚，再犯的機率比較低。

至於那種原本就不夠愛你，跟你在一起最初只是抱持著「多看看」、「隔離飯香」心態的人，就請別再作賤自己當別人的備胎了吧！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】