失戀哲學｜被劈腿了？恭喜！你終於能遠離渣男　做回自己迎接真愛

失戀當然很痛，或許每一段戀愛都會讓我們心碎。但比失戀更難受的應該是，當你太愛一個人的時候反而失去了自己，並且忘了你也是特別的存在。



凌晨三點，我在視像對話中拋下了一句話：「分就分吧，你絕對排不上我的前五名。」

「吓，你說什麽？」

「你知道那部電影吧，《失戀排行榜》（High Fidelity）。這絕對不是我最慘痛的失戀經驗，連前五名都掛不上邊，拜託，視像分手欸。」

我講的是氣話也是真話，視像關了，他把我甩了，失戀的原因是老土又恆古不變的簡單粗暴理由：他喜歡上別人。

仔細想想，《失戀排行榜》真該算是時代的印記，文青的眼淚，流失在時間的洪流裡也不意外。這部1995年的尼克‧宏比（Nick Hornby）原著小說，在2000年改編成電影。劇情描述30歲左右的主人翁，有著還算成功的小生意：他經營一家唱片行（現在聽來格外諷刺）。熱愛音樂的他，時不時還會在Disco當黑膠DJ。看似人生勝利組的他，卻是貨真價實的「愛情loser」，戀情總是不順。於是他在一次慘痛的分手後開始回顧過往戀情，想起他人生至今最慘痛的前五名分手經驗，並且去找當事者，從詢問她們的過程中，希冀改變「愛情loser」的命運。

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你還記得最慘烈的分手經驗嗎？

我記得S，在我們交往第三年的時候，他在Facebook上被公開Tag與其他女人舌吻的照片，那時候我才知道我被分手了，對象是他的室友，分手的時候他說：「反正我們早該分了，不是嗎？」

我記得R，我們只交往六個月，莫名其妙被甩，理由是：「很抱歉，我發現我不喜歡你。」

我記得C，我們同校不同班，交往第二年的時候，好朋友在公車站看到C跟他們班的女生接吻，咦，怎麼會？我納悶著問他，C說：「對啊，我跟她交往了，全班都知道了，我要跟你分手。」

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心碎不會隨時代演進

播放列表數位化了，音樂播放軟體也數位化了，你再也不用搬著一大疊黑膠碟。氣喘吁吁地到Disco播歌，你只要拿著存有幾百首歌的USB，優雅地插進機器就可以播放最高品質的音樂。我們聆聽音樂的方式改變了很多，可是愛情呢，失戀呢，心碎呢，本質還是一樣的吧。

為什麽失戀這麼痛？你以為這段戀情能夠改變你的人生，帶你走向光明未來。戀愛總是粉紅色的啊，灑滿了糖與玫瑰花瓣，那是每個人都嚮往的生活樣貌。你還記得在午後時分吹著透明肥皂泡泡球的經驗嗎？仔細想想，吹泡泡或許就很像戀愛與失戀，泡泡折射的幻夢色彩多麼美好，卻在飛至遠處時破滅消失，一點痕跡也沒留下，只留下滿手的肥皂水。

過度華麗、過度深刻、過度膨脹的費洛蒙屏蔽你的理性。戀愛像是賭注，失戀更像。你永遠不知道這次的失戀會影響你多久，七年、三天、或是兩週，這數字跟老虎機一般隨機取樣，更可以說，很多時候要失戀過才知道這個對象在你心底激起的漣漪多廣大、多深刻。

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等待或許是為了等自己

很多時候覺得自己的生活彷彿在剽竊電影，但結局總是不太一樣。電影有魔力大多不是因為劇情多麼動人，電影好看是因為總在最高潮之際乍然結束。荷里活的既定公式：失戀後遇到真命天子，或者分開好幾年兩人又重逢相遇，互許終身。但大多數人經歷的分手不是這樣，被甩就是被甩了，他沒那麽喜歡你。現實生活裡，失戀可能會無止盡地蔓延好幾年，你無法修復無從挽回的感情，時光也不會定格在永遠幸福快樂的剪影，然後開始播放片尾鳴謝名單。

對於如何克服失戀和傷痛，坊間有很多優秀的兩性書籍。我特別喜歡對待失戀的兩種看法，一種比較心靈雞湯：「失戀是為了迎向真愛」。失戀的確是告別不對的人，雖然沒有人能肯定下一個遇到的是對的人，但至少往對的人更向前邁進了一小步。

另一種說法是，要從每一次的失戀中學習到東西，也就是所謂的正向失戀學派。從失戀中發現自己缺失的，以及你真正在愛裡面尋找什麼。你是否在戀愛時總是太關注未來而忽略當下。當你一直在思考未來時，活在「當下」的身體，與總是在思考未來，超前部署不知道好幾步的心靈，豈不是就靈肉分離了。

失戀當然很痛，或許每一段戀愛都會讓我們心碎，大部分感情都是如此。但比失戀更難受的應該是，當你太愛一個人的時候反而失去了自己，並且忘了你也是特別的存在。

《台女Tai-Niu：最邊緣的台北女子圖鑑》，大塊出版

作者： 李昭融；攝影：登曼波, 林建文



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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：或許每一次失戀，都只是為了讓你更靠近真愛】