渣男剋星！台醫親剖渣男10大特質　教女生忠於自己免成負心漢獵物

老是覺得遇人不淑，好像怎麼談戀愛都會遇到渣男！如果你也是自認為是「渣男磁鐵」的女孩，快看台灣精神科醫師匯集自身經驗整理的教戰守則，教你不再成為「渣男磁鐵」。



「渣男」是近來才出現的新名詞，相較於「負心漢」、「薄倖郎」等慣用詞，更能形容出某些男性的惡劣。他不僅辜負你的心意，始亂終棄，他在其他方面的作為也很卑劣，糟糕到只能說是「渣」。對比於「渣男」，其他的形容詞都顯得蒼白無力。遇到渣男，千萬別以為分掉就好了。如果沒有好好反思，解開自己個性上的心結，就容易成為「渣男磁鐵」，一而再、再而三的愛上渣男。以下是精神科醫師王俸鋼幫女孩整理的「遠離渣男」指導手冊。

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好女人受的傷最重、體貼的女孩最容易被渣男利用

我覺得豬肉才是世間的美味，但對方就是非羊肉不可，儘管背後可以有很多的道理，但體貼的人會做的，就是理解對方的喜好，並且做出讓對方方便的安排。在多數的親密關係裡，體貼只要做到溝通無礙，彼此對等就可以。但與人格違常的渣男互動，沒那麼簡單。

也許一開始，對方就自戀地要求你完全配合，也可能很邊緣地完全把你當最高準則看待，但又會很快地指責你，全然不替他考慮……但不管怎麼變化，體貼的人都會因為這樣，被拉進不斷地想要理解渣男需求的陷阱裡。往往要到吃盡苦頭之後，才會發現人格違常的人，之所以會被認為違常，就是因為他們的標準基本上就是完全的自我、完全的排除他人，他們本身又起伏變動、無法穩定，所以最終也不可能和任何的他人，建立起穩定交流的模式。

而且愈「乖」，愈服膺權威等這類知錯能改的好人、好女人，通常都會在傾向父權體制的社會結構裡，得到一定程度的讚美，即使她們可能必須在未來的婚姻、家庭結構裡，承擔更多、付出更多。可惜的是，這樣的「美德」，也幾乎都是「苦守寒窯十八年」那一類型的古典故事橋段裡，當事人吃苦受罪的主要原因。

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表面上，現代已經不再往古老傳統道德的方向，在兩性關係上做要求，但事實上，這樣的文化氛圍，其實還蔓延在我們生活的各個角落，並因此影響著我們的行為。「顧客永遠是對的」、「不合理的要求是磨練」、「追求使命和價值，談錢就下等了」……愈是不對權威質疑，愈是沒有「被討厭的勇氣」，我們就愈容易在被指責時，趕快先認錯，降低爭執，然後把改善問題的可能性，冀望在自己片面的認錯、改錯上。

而這樣「美好」的性格，自然就成為渣男眼中最甜美的獵物。 體貼帶來挫敗與自我質疑，認錯帶來更多的內疚與自信淪喪。原本良好的人格特質，在面對渣男指責時，自動舉手投降。讓關係剝削中的自己，為此痛苦不已。 王俸鋼醫師

體貼只換來挫折、認錯只換來傷害、改進只落得身心俱疲，不但背上「迫害者」的黑鍋，還有很大的可能是，自己都被催眠，相信所有的問題都在自己，並不由自主地落入「拯救者」的角色。不僅還要繼續付出，更變本加厲地成為關係剝削中，被予取予求的對象，最終摧毀了心中對「愛情」的美麗憧憬。

對真愛的誤解，正是你變成「渣男磁鐵」的原因

遺憾的是，對於「真愛」意義的誤解，最後導致被神棍般的渣男所矇騙，正是多數渣男磁鐵在親密關係裡，最容易泥足深陷的原因。我們都該正視在真愛的追尋上，奇蹟是等不到的….

我們真正該做的，是找到適合的，但一定有著缺點的另一半。彼此願意互相理解、認識，向著雙方都同意的方向，不彼此勉強地互相扶持、一同前進，最後，才有可能無限地接近傳說中的「真愛」。 王俸鋼醫師

了解之後才有可能從「真愛邪教」中脫離。我們要理解，「真愛」或許存在，但它不是任何一個人可以隨意定義的，或者，至少不是渣男可以單方面定義的。

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學著把自己放首位，先別急著去追尋外界的「愛」

當我們身處在困境、陷阱中，不用對象辯解，我們自己就會幫忙找理由欺騙自己。渣男磁鐵最常讓他人百思不解的，往往就是這一點。

「明明那傢伙就是個大渣男，怎麼她就是執迷不悟？」

「為什麼她都這麼慘了，都被打得鼻青臉腫了，還不離開他？不去告他？」

這一點就像被玩偶假媽媽陪著長大的小猴子，即使重新給牠一個「真的」猴媽媽，牠們也只會覺得驚嚇。因為那和牠們認定的、以為的那個「媽媽」，是不同、不熟悉的另一種存在。

很多時候，特別是透過自我覺察，檢視自己內心深處的依附關係時，似乎可以看見一個從自己過去的生命中走來，隱藏在內心深處的一個「內在小孩」。那個小孩也許滿是傷痕，也許像是被嚇破了膽、打瘸了腿，因此不斷地在你的人生中拖累了你。但這個內在的小孩，是不可能被拋棄的。你不可能讓時光倒流，或去找任何人算帳，也沒辦法找一個人來「領養」他。

真正可靠的，只有你自己。認清到現實中的你自己已經是個大人的事實。你完全有能力去保護、去提供愛、去認真傾聽那個內在小孩的需求。也只有你先把這一切放在首位，而不是追尋外界的「愛」，讓內在小孩和你自己，一起建立起自信和自尊，這樣，才有可能讓你能夠好好地面對外界，找尋、面對自己之外的另一半，並建立起長期而穩定的親密關係。也只有如此，你才有機會重新找回安全感，讓自己自我修復，修正你內在的恐懼、匱乏，產生足夠強大的安全依附。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：體貼的好女孩，最容易被渣男利用！精神科醫師教你不再成為「渣男磁鐵」。】

原文出處：《渣男，病態人格──精神科醫師剖析7種人格違常渣男，遠離致命愛情》/ 作者：王俸鋼醫師/ 出版：寶瓶文化

