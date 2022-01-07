情人節2022｜交友App脫單攻略：對象不是愈多愈好？5大貼士增好感

情人節2022｜新年伊始，想乘新一年開展新關係，趕在情人節前脫單，不少人都會埋首交友App，「寧濫勿缺」！不過，卻有研究指出，原來約會並非愈多愈好，大腦竟會自設上限，約會對象太多，反而更不會心動？



《單身即地獄》近日在Netflix上架，配對希望脫單的男女。（《單身即地獄》劇照）

不斷玩交友App一直未覺有心儀對象？

時興速食，戀愛也不例外。不少人常常同時與多個異性約會，不合意便轉找另一位。只因約會非常方便，彈指之間，一滑一掃，便能「配對成功」。但是，根據《獨立報》的報導，數之不盡的約會對象不是一件好事，只因我們的大腦有「上限」。

性愛研究員及配對網站的顧問Helen Fisher教授就認為，最大的問題是，我們的大腦不能同時處理那麼多個選擇。她指出，最多只能處理5－9個人選，要是選擇大多，便會誰都覺得不合適。雖然現在約會異常方便，但她指要是不想不斷玩交友App還是食「白果」，最好便是當到達大腦「上限」－即9人便停止。

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抱更開放態度 會更易找到合適的人

性愛研究員及配對網站顧問Fisher建議，不想如走進迷宮般不斷尋找，倒不如每次約會重質不重量，在拒絕對方前，應多想想接受他／她的原因。她解說，當相處久了，認識更多，或許便會更喜歡了。她說，最簡單的做法，你可以把每個猶豫不決當成是「是」。

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