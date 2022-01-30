自以為了解男友？天秤趁你瞓覺check電話　人馬私聯異性維繫友誼

很多女生在感情中都很自信，覺得自己對男朋友特別的了解。所以當哪天突然有人告訴自己男朋友另外一面時，她們都不願意相信。而且會信誓旦旦的告訴對方，自己每天都跟男朋友在一起呢，男朋友做什麼事自己都會知道。不過真的是這樣嗎？未必哦。



因為我們總有睡著的時候，白天你可以隨意的要求男朋友做任何事，只不過當你睡著時就管不了那麼多了。這就是所謂的鞭長莫及，他們在你看不到的地方做著很多事情，而你確確實實就是被蒙在鼓裡的。

姐妹們想知道當妳睡著時，究竟你那老實敦厚的男朋友都在偷偷做什麼嗎？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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白羊座

白羊男玩心還挺重的，他們雖然表面看起來很成熟穩重，但其實只要一有時間，他們都只想著玩遊戲。只要有遊戲在手，白羊男完全就忘了時間這回事，所以忽略女朋友這種事也是經常在發生的。為了不惹女朋友生氣，白羊男一直克制著自己，盡量不去玩。但是如果女朋友比自己先睡著，他們就會馬上翻身下床，好好的玩上幾局。

金牛座

金牛男是不太善於表達自己的那種男人，雖然心裡很愛對方，但是當著女朋友的面，他們就是說不出口。金牛男往往是漲紅了臉，很想要表達，最後卻還是會選擇退縮。而在女朋友睡著的時候，金牛男會偷偷的捏對方的臉。看似是在欺負對方，其實那是因為金牛男特別的愛對方，所以才會用這樣的方式來表達自己的情感。

雙子座

雙子男很喜歡看直播，在他們眼中，直播就是大千世界，有各種好玩的事情，更重要的是有好看的小姐姐。每次看到各種小姐姐，雙子男就會覺得分外的開心快樂。但是因為沉迷直播，雙子男跟女朋友總是爭吵不斷，因此在平日裏雙子男不敢光明正大看直播，而是會等女友睡著後他們偷偷看，享受屬於自己的快樂時光。

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巨蟹座

巨蟹男是個不折不扣的吃貨，在他眼中，什麼事情都比不上吃飯重要。所以只要是周邊的美食，統統都會被他們發掘到。然而，因為吃得多，所以巨蟹男難免肥胖，而且體重還有上升的趨勢。所以巨蟹男一直被女朋友嚴管著，但是他們又很饞。所以往往趁女朋友睡著後，巨蟹男就會悄摸摸的點外賣，大吃一頓。

獅子座

獅子男真的是很有上進心的那種人，他們一直都擔心自己跟不上別人，所以總是自我鞭策著。而在有了對象之後，獅子男就更加的焦慮了，他們太想要給對方好的生活了，可是又覺得自己沒有那個能力。只是在對方面前，獅子男會盡量保持平常心，他們不想要影響到對方的心情。不過一旦女友睡著了，他們就會起來讀書提升自己。

處女座

很多人對於處女男的印象就是好男人，因為他們真的是很寵自己的女朋友。平日裡無微不至的照顧著對方就算了，還很MAN的把自己的工資卡也都交給對方來管理。不過這都是因為處女男不想要跟女朋友吵架，他們覺得只要對方開心，自己怎麼樣都行。只是當女朋友睡著時，處女男會偷偷的起來藏私房錢，他們也要有一些自己的安全感。

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天秤座

天秤男跟女朋友有一種默契，那就是誰都不干涉對方太多事。所以平日裏他們其實是不了解女朋友的行蹤的，除非對方主動告訴自己。只是天秤男表現出的是很大方的模樣，其實他們心裡很沒底。總是擔心著對方會不會跟其他的異性接觸，會不會哪天就不要自己了。因此當女朋友睡著時，他們是會偷偷看對方聊天記錄的。

天蠍座

天蠍男心思很重，平時他們總是很愛揣摩很多事，而且不管做什麼都是全力以赴，所以每天時間都被他們填充得很滿。他們不管是對待工作還是對待愛人都很負責，在愛人身邊他們一直都在努力經營著這段關係。對於天蠍男而言唯一空閒的，屬於自己時間的就是另一半睡著的時候，他們可以稍微放空一下自己，不用想那麼多東西。

人馬座

人馬男的異性緣一直都很好，他們交朋友的時候，完全不會看對方是男生還是女生，只要彼此能夠有很多話聊，他們就會跟人很投緣的說到一起。只是在有了對象之後，人馬男就會開始收斂自己，他們害怕女朋友會生氣。而當女朋友睡著的時候，人馬男會開始跟異性朋友聯繫，他們覺得這並沒有什麼要緊的，只是正常的關心大家的近況。

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山羊座

山羊男是很幽默風趣的那種男人，只不過別人感受不到就是了。因為面對外人時，他們總是一本正經，連個笑容都沒有。而在女朋友面前，他們就像是個孩子似的，總想要逗對方開心。平日裏山羊男就沒少想出有趣的點子來，看著女朋友氣鼓鼓的樣子，他們會很有成就感。因此當女朋友睡著時，他們肯定是在一旁偷拍對方醜照啦。

水瓶座

雖然水瓶男每次陪伴女朋友都表現得很好，總是溫柔體貼有加，把對方哄得很開心。但其實他們也會有很累的時候，也會想要一個人靜一靜。水瓶男覺得一個人呆著特別的舒服，不需要說過多的話，不需要動腦，這讓他們覺得輕鬆。所以當女朋友睡著的時候，水瓶男會選擇安靜的看一部自己喜歡的電影，享受著這種靜謐。

雙魚座

雙魚男是閒不下來的那種人，若是有女朋友陪著那還好，雙魚男就不會覺得孤單無聊了。他們會想出好多的點子來跟對方互動，會把時間安排得很充實。但是一旦女朋友睡著了，他們就會閒到不知道幹嘛。所以雙魚座會索性就出門去，他們相信外面的世界很精彩，自己隨隨便便都能夠找到事情來打發自己這些無聊的時間。

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