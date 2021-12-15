你在別人眼中是嫵媚女神還是Man爆女漢子？10題測你的女人味指數

接觸過不同的女生你就會發現，女生個性也是奇奇怪怪可可愛愛，什麼樣的都有。有十分溫柔體貼，善解人意；也有性格活潑開朗，是絕對的開心果；還有脾氣火爆，時不時就會爆炸一下。那麼女神or女漢子？你的女人味指數如何呢？測試一下就知道答案了，下面我們就一起來做個測試吧。



女生性格千變萬化，你認為自己偏向溫文爾雅，還是像女漢子般不拘小節？馬上測一測你的估計是否準確吧！（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

+ 17

【心理測驗結果】

A. 女人味指數為100

你是那種從穿著打扮上就能夠讓人感受到滿滿的女人味的女生，因為你總是穿著很合身的衣服，你的身材會充分被凸顯出來。你有時候可以很性感，有時候又可以很淑女。而跟你接觸之後，更是能夠感受到你的女人味，因為你說話的語調輕輕柔柔，會讓人心情都為之變得大好起來，總之跟你在一起會很舒服。

同場加映：心理測驗｜渴望愛情卻長期單身？即測想脫單的你欠缺緣分還是勇氣（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

+ 12

B. 女人味指數為70

雖然你在穿著上表現比較保守傳統，穿的衣服都中規中矩的，但是這依然無法阻擋你的女人味。因為你是相當優雅的一個女生，你說話做事都散發著一股魅力，那是一種高雅、儀態萬芳的氣質。所以跟你說話是很舒服的一件事，讓人會不由自主的語調降級，就害怕會嚇到你，你的女人味十足。

同場加映：戀愛心測｜你和單戀對象可以修成正果嗎？這類人註定單相思......（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

+ 17

C. 女人味指數為40

你除了在穿著上會比較有女人味，其他就都是女漢子。單從外面上看，你的確是很溫柔的一個女生，會讓人很想要靠近，會想要了解你。但是接觸過後，就會發現你特別的豪爽仗義。跟你說話特別輕鬆，因為完全不用繞彎子，都可以很隨便的跟你說。你沒有其他女生的那麼多小心思，你就像是個男孩子呢！

同場加映：心理測驗｜拉麵店招待你一道料理，你會選？測異性對你的第一印象（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

+ 9

D. 女人味指數為10

你是絕對的女漢子，生活中你跟女人味這三個字沒有什麼關係。不管是在穿著上，還是在言語上，你都更傾向於男生。你性格大大咧咧，總是有什麼話就直接說出來。你跟男生一個個都可以稱兄道弟，跟女生的關係也都很好。因為在男生看來，你就是他們的兄弟。而在女生看來，你對她們毫無威脅。

同場加映：心理測驗｜命中注定愛情路上遇渣男？7條問題測你一生有幾段孽緣（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

+ 11

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】