單身無罪｜情路坎坷問題出在哪？即測你愛情路上的最大阻礙是甚麼

戀情的發展，有時不僅僅取決於你和你的戀人，也會受到一些外部環境和身邊的人的影響。有的人可以幫助你的愛情順利進行，但也有的人會讓你的愛情遭遇危機和障礙。誰會變成你愛情過程中的「障礙物」呢？



天時地利人和種種因素也可以左右一段戀情的發展，你的愛情路上有哪個障礙阻擋你迎接幸福？（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

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測驗結果：

A. 你的想像

感情穩定指數：★

你是一個常常對感情產生懷疑的人。你不容易相信他人，更不容易對他人感到滿意，常常會覺得沒有遇到能讓自己動心或是值得去愛的人。你實際上是渴望愛情的，但你會將自己的感情寄托在偶像身上，將其當成精神寄託。這也使得你更難對現實中的異性滿意，更難產生愛情。

貼心建議：偶像之所以完美，是因為懂得包裝。真正的人或多或少都會有缺點，別看太多肥皂劇，別把期望放到太高，比起埋怨對方的不完美，用心去感受對方的優點更能讓一段感情更長久哦~

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B. 自己

感情穩定指數：★★★

你覺得愛情幻想是很不現實且毫無價值的，對美好愛情的奢望只會讓自己更不滿足於現狀。當遇上自己比較有好感甚至有些心動的異性時，你常常會告訴自己不要想入非非；當發覺有異性對你有好感和意圖時，你又會告誡自己不要自作多情。你對感情往往顯得過於保守和不自信，這使得你很容易越來越缺乏愛情、激情以及嘗試一段戀情的勇氣。

貼心建議：在愛情裡，大膽一點並不是什麼壞事，成功了就收獲一段好姻緣，若失敗了也能當是一次情感經歷。當你的感情豐富了，你的個性也會更鮮明，所以相信對方發出來的求愛暗示，不要急著去否認吧！

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C. 家人

感情穩定指數：★★

你是個比較感性、喜歡幻想的人，會很容易對異性動心，也很容易陷入愛情中。你在愛情中往往會忽視一些現實問題，或是胡亂頭腦發熱，這使你很容易在愛情中受到傷害，因此身邊很需要有一些人提醒你。當你開展愛情時，家人會很容易覺得你的選擇是錯誤而站出來加以開解和阻撓。

貼心建議：在愛情裡，你懂得的可能會比你的家人少，但是過於依賴家人不是一個好現象！自己的愛情還是要自己去負責，家人只能提供建議，因為與他/她過日子的不是你的家人，而是你。

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D. 閨蜜

感情穩定指數：★★★

你是個好勝心比較強的人，但又是一個在感情面前容易缺乏勇氣的人。你習慣於平穩安定的生活，但是同時又在幻想刺激精彩的愛情。這使你在愛情中很容易感到迷茫，因而變得容易被身邊的人影響，尤其是身邊的朋友。當你看到閨蜜有了美滿的愛情時，你很容易產生不平衡心理，想要找一段更好的戀情來炫耀。

貼心建議：攀比好勝的心理會使得你常常忽略了自己的真實情感。你要明白，愛情是不能比較的，好不好、愛不愛只有自己最能感受。

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：【愛情測試】戀愛談到一半掉線！誰是你戀愛路上的最大阻礙？】