脫單｜愛情是自己爭取的！7條問題預測你主動出擊的成功率有多高

愛情始於相遇，有的人僅僅需要見過一面就會對他念念不忘。



想要得到愛情永遠少不了第一步，那就是自己搭訕或者是別人介紹，不管怎樣第一步還是要勇敢地踏出去。每個人在愛情面前都是平等的，所以搭訕不分男女，想要得到愛情就要主動出擊。

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答案解析：

A. 你是一個特別有魅力的人，從來都不會缺少異性的追求，追求者大部分都是被你的魅力所吸引，還有一部分就是被你的顏值吸引，因為你是集美貌與才華於一身的人。有人說顏值即正義，所以當你主動搭訕別人，別人因為你的顏值也不會拒絕你，何況你還是一個特別會社交的人，你不會冷場，各個話題都能聊。所以你的搭訕成功率很高。

B. 你是一個特別幽默的人，而且很會講段子，經常能把人逗笑。所以別人跟你在一起基本上還是很舒服不會冷場的。都說有趣的靈魂萬裏挑一，大部分的人都會被你有趣的靈魂所吸引。而且你是一個特別勇敢的人，遇見喜歡的人你還是會主動搭訕的而不是在心裏默默花痴對方對方的顏值。所以你的成功率還是比較高的。

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C. 在你眼中顏值即正義，所以你很容易對長得好看的人有好感，不管對方做了什麼你都能比較容易的原諒別人。但是你又是一個特別含蓄的人，你對一個人有好感你不會主動搭訕，因為你想要保持自己的風度。而你的搭訕方式通常都是盯著一個人看，雖然不太禮貌但是你比較慫不敢主動上前認識對方只能這樣，別人或許會給你一個禮貌的微笑或者是直接無視你。所以你搭訕成功率不是很高。

D. 你是一個比較喜歡宅在家裏面的一個人，所以你認識異性的機會比較少，大部分還是跟同性好友玩的好。你也是比較慫的一個人，只敢在背後遠遠的欣賞對方的顏值而不是主動上前搭訕。但是當你主動上前搭訕的時候有可能會因為你前面的猶豫而錯失機會。所以你的搭訕成功率比較低。

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