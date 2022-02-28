如受了愛情的詛咒，被伴侶背叛後留下創傷？5個方法為自己療心傷

只有你曾經信任過一個人，你才能在後來被欺騙，被背叛......



信任是如何產生的呢？

總結各方專家學者們的觀點，大概可以看出，信任的建立與認知、喜愛、直覺，甚至對方的威懾力和身份有關。經過自己的思考和判斷，我們相信對方有「責任感」和「能力」，我們相信他們在這段關係之中的善意。而在親密關係之中，當我們決定信任一個人時，也就在無形之中讓渡了自己的許多權利，而其中最核心的就是：賦予了對方傷害我們的權利。毫無疑問，這是有風險的。

由此，當我們投注在別人身上善意的信任被踐踏時，往往需要很長時間才能試著平復——這就是背叛創傷：當我們信任的，乃至賴以生存的他人傷害了我們信任感與存在感時，創傷便發生了。來看看由「簡單心理」所發佈的秘訣，學習如何解決創傷吧！

完全破壞信任：親密關係中的背叛創傷

被任何一個你信任的人欺騙都會讓我們感到痛苦。那麽，如果是最親密的人欺騙並背叛了我們呢？其實，對於大多數遭遇伴侶背叛的人而言，最深的傷害並不來自於婚外性行為或外遇事件本身。 最讓人受傷的是：投注在最親密的人身上的信任和信念被撕碎了。

在親密關係中，因遭遇背叛而出現的典型行為有下面幾個方面：

情緒不穩定 ：反覆出現哭泣、從憤怒到悲傷到充滿希望三者間的來回轉換。敏感易變 ：不斷地搜集不相關的事件來證明對方會再次背叛我， 容易被一丁點可能的有關背叛的線索誘發進入焦慮、憤怒或恐懼狀態 ；譬如伴侶晚歸，快速關電腦，或者「盯著」一個有吸引力的異性太長時間等等。出現後遺症 ：失眠、噩夢、注意力不集中、孤僻、逃避思考和討論創傷（這也是創傷後的常見反應）。出現強迫行為 ：如強迫性消費、進食、鍛煉......

「出軌」這件事，在客觀上是不是已經過去了並不重要。 欺騙只要開始，遭遇背叛的人就能在各種能反映自己痛苦遭遇的情境中喚起種種反應 。除非等到數年甚至更久的時間後，要麼兩人之間的信任已經重建好，要嘛兩人斷絕關聯。不然，遭遇背叛的人依然可能在各種情況中產生不信任、憤怒、喪失等種種情緒反應。

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被背叛不僅是一種傷害，還是一種侮辱

試想一下你最好的朋友——你一起生活、同床共枕的人，你分享了自己最私密的部分的對方——突然之間，你發現自己居然並不熟悉他/她。他/她承載著你最深刻的情緒和最堅實的意義，但是一切都在謊言、操縱和對你的不在意中戛然而止，並且將你的（通常還有整個家庭的）情緒世界整個撕碎。

這一切，無疑都是痛苦，且無法忍受的。

遭遇背叛的人當然會感覺到憤怒、不信任、受傷和困惑。但更重要的是，他們需要面對自己洶湧的情緒，需要悲憫並哀悼自己因背叛而撕裂的生活，需要處理因被欺騙而產生的羞恥感，需要修復自己，並繼續前行。還有很多的受害者因為遭受的創傷過於巨大，甚至需要非常詳細的情緒指導，例如如何管理痛苦和憤怒，如何設置合適的邊界，如何處理潛在的健康問題等等。

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當遭受到親密背叛時，該如何療傷呢？

1. 停止指責自己

和許多社會現象一樣，在婚姻裡也會有「譴責受害者」的現象出現，認為一定是受害一方做了什麽才會遭遇背叛。這也會引得受害者自責，「我一定做了什麽讓他背叛我」、「我是不是太蠢了」、「我一定是太天真了。」

2. 停止不間斷的幻想

遭遇背叛的一方會不斷地出現強迫性的行為或者思考（這一狀態也出現在 PTSD 的症狀中）：比如反覆地、無法停止地回想過去的細節——這時候要告訴自己，停下來。當人們遭遇情緒困擾的時候，經常會不斷地回溯細節。這的確會給人帶來一些控制感，但同樣會帶給你「如果我自己以前做得更好，那麽也可以改變他」的假想。 但事實並非如此，對方的思考和行為，你無法改變。

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3. 清晰地界定什麽是傷害自己感情的行為

想清楚自己的「底線」，如果有可能的話，和對方溝通達成共識，這是我們唯一能夠做到的。

4. 用時間和空間來緬懷和哀悼那些在創傷中失去的

毫無疑問，被背叛的經歷會偷走我們心裡的純真、信仰甚至夢想。這是最難的部分。我們甚至還需要重新建構對他人的信任，重新嘗試交流。這個過程中，給自己多一點耐心。

5. 重建自我和自信

很多時候，我們會用生活中得到的愛來衡量自己的價值。但當我們將自己的價值繫在工作、財富或者任何外在之物上時，我們越容易感受到自己沒有價值感。然而，就像任何逆境能夠帶給一個人的那樣，這個過程中，人們可能會從自己從不敢料想的困境中治癒，會終於接受那些已失去的，會發現周圍朋友、家人那些曾被你忽略的關愛和價值，會更看清自己，更懂得如何與自己相處。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】