23歲未畢業便決定結婚生子　4個早婚早育90後家庭的幸福與辛酸

據國家統計局2022年1月發布的數據，中國人口出生率連續兩年跌破1%，在低生育的大趨勢之下，較早步入婚育的年輕人，似乎成了一個不同尋常的群體，甚至被貼上「英年早婚」的戲謔標籤。然而在北京大學社會研究中心助理教授於嘉的研究中，全國未婚群體，不想結婚的比例不超過5%，年輕人依然普遍渴望進入婚姻。

編輯 ：錢雨朦（一條） / 責編：陳子文（一條）



一條找到4個90後、95後的年輕家庭，他們在25歲前完成結婚、生子，我們共同探討關於「早婚早育」的人生選擇。「早婚早育」跟家庭經濟基礎關聯多大？他們在哪個瞬間做出這個決定？早婚育有什麼優勢？又碰到哪些不一樣的挑戰？等到相對成熟的年紀，他們是否後悔了？

英年「早婚育」的年輕人

1. 「沒畢業就生娃，我們真準備好了」

可爸和可媽，95後，女兒2歲，兒子9個月，座標：北京

2021年6月，一場大雨過後，清華大學新聞與傳播學院的畢業典禮正在校內草坪上舉行。95後可爸穿着碩士畢業服，擠在人群中聽領導講話，但他時不時會張望一下遠處，尋覓妻子可媽和女兒可可的身影。帶娃參加畢業典禮，是件稀罕事。夫妻倆很快被同學老師們「圍觀」，可爸拉來導師，想合影，但女兒沒見過這麼多人，嚇哭了，手上攥着的麪包也不想吃了。可爸接過麪包，自然放進自己嘴裏，抱起女兒安撫情緒。最後，合照有了，女兒「黑着臉」，他們回憶：「太尷尬了。」

可爸和可媽同學院同一屆，大四在一起，又一起保研讀研。2019年5月，他們意外懷孕，還沒畢業，孩子先來了。時間再往前推大半年，兩人時常爭吵未來人生規劃。女生想提前畢業，申請讀博，但男生覺得不如早點工作；男生丟下做了好幾年的影視創業，和朋友做起文創，女生覺得一時興起，風險太大。一個人憋不出畢業論文，脾氣暴躁；另一個人因為對方的不理解，也很煩悶。

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孩子的到來，催促着兩個年輕人走向成熟，做出決定。首先是要不要孩子，答案是肯定的。可媽長期患有多囊卵巢綜合徵，醫學上，這是女性不孕最常見的原因。他們甚至想過，哪怕沒有孩子，也能過一輩子。她去檢查，各項指標都正常，「有種被命運砸中的感覺。」

接着是籌備結婚，兩人都有比較豐富的戀愛經驗，在一起後，進度比別的校園情侶快，本科畢業時，雙方父母就見過面，知根知底很滿意，孩子讓原本畢業後的結婚計劃提前了一些。在更長遠的人生規劃上，兩個年輕人更謹慎，可媽已順利完成論文和博士申請，明確了以後當老師的目標。得知懷孕，可爸放棄了手中不成熟的創業，先休學一年，照顧妻子左右，也為未來做更周密的打算。

結婚生娃，兩人有一些積蓄，算不上「裸婚」，「我們經濟獨立比較早，大學念新聞傳播專業，自學拍照、設計海報、剪輯視頻，一邊學一邊在外面接活兒賺錢。」可爸上大學後，就沒再問家裏要過錢。但兩人都沒畢業，未來並不完全確定。他們統一行動思路：在可控範圍經營好小家。

兩人決定先延續租房的狀態。可媽雖是北京人，父母都是普通體制內上班族，家裏只有一套房，住不下，距離遠，買新房也不易。2017年開始，兩人便在學校附近租房，從與人合租的60平米小屋，到後來換了個80平米公寓。租房多年，可媽從沒有單獨的化妝台。家裏的小沙發堆滿玩具，一家四口常擠在上面聊天打鬧。她感慨：「很少有自己的空間，作為女孩子，更心酸了。」

育兒上，生一胎時，遇上疫情暴發，新手可媽心情起伏大。可爸看在眼裏，把母乳存進冰箱，夜裏起來喂孩子，讓妻子能多睡會。身邊的朋友生娃的不多，他們遇到難處，就上網現學。2021年，兩人又迎來二胎，才請了育兒嫂幫襯。如今，可爸可媽都回歸了自己的工作學業，工作日裏，退休的可可外婆主要帶娃，但相比較朝九晚五的上班族，夫妻倆陪伴孩子的時間都更多。

可爸畢業後，和朋友一起成立了影視工作室，雖然忙碌，但節奏掌握在自己手上。可媽讀博步調比同學們慢，但她保證每周有兩天在學校，其餘時間可以在家遠程，可媽還運營了母嬰自媒體，接商務也有收入。

結婚第3年，考慮到兩個孩子日後的上學問題，兩人在父母的幫襯下，貸款買下90平米的房子。每月房貸還完，剩下的錢精打細算過生活。家庭的壓力逼着可爸和可媽不鬆懈，他們已經很久沒有單獨的二人周末了，但一想到未來，等兩個孩子18歲了，他們不過也才45歲上下，那時，真正可以有更多的時間享受自己的生活，他們也很期待。

2. 「抵不過傳統觀念，又想實現個人價值」

李霖和方先生，95後，女兒2歲，二胎待產，座標：新疆庫爾勒

23歲的李霖鼓起勇氣，在閨蜜群裏發出自己結婚和懷孕的消息，在一線城市上班和讀博的兩個發小，立馬發來驚恐的反應。「沒上幾天班就回去結婚了？你在上海那家公司不是很受重用嗎？」「你的肚子變得那麼大，身材走形到這樣的地步，太可怕了，無法想象。」沒有從朋友那裏獲得關於結婚生娃的鼓勵，她有些沮喪。

朋友眼中，李霖就像是《我的天才女友》裏的Lila，人群裏最聰明的女孩。她從小就是班長，大學考上廈門一所名校，學理科，又擅長寫文章，活躍在許多社團裏。畢業前夕，拿到了上海一家新能源公司的offer。決定結婚時，李霖住在上海公司附近的出租屋裏，已經交了半年的租金。

兩年後，回憶這些時，李霖身處新疆小城庫爾勒。她的父母是落腳這裏的石油行業從業者，李霖在這裏度過了小學、中學。我們和她的採訪在下午，因為女兒的啼哭被打斷了兩次，「我想着逃出她的視線，交給保姆，但是失敗了，每天都在『鬥智鬥勇』。」轉到深夜12點，李霖哄睡女兒後，才打開了電話，她的四周終於恢復了平靜。

李霖和丈夫從中學開始相戀十年。婚後不到一周，她發現懷孕。回新疆，是因為雙方父母都在，方便照顧孩子。李霖總結自己「早婚早育」的選擇：「先做了我『該做』的事情，然後再去做我想做的事情。」說「應該」，和成長環境有關。李霖和先生兩人的父母都是按部就班、守着傳統觀念生活的人。整個中學，他們偷偷摸摸談戀愛，李霖記得，父母給她設置了「宵禁」，「11點前必須回家，沒得商量。」

「我們都是獨生子女，在父母眼裏，在一起十年還沒分開，就是要在一起孕育下一代。他們準備好了房子車子，一切都安排得很妥當，我們似乎沒有逃避的理由。」另一個結婚的原因，李霖覺得可能遇不到比先生更適合的人了。在一起的十年裏，他們幾乎沒吵過架。

生完女兒後，公婆給了夫妻倆一筆錢，李霖可以選擇最好的產後修復方案，也請了當地評價最好月嫂來家裏。身體恢復後，李霖和先生帶着寶寶去度假，她很樂於在朋友圈分享女兒的點滴成長，也會找來各種育兒書籍，耐心研究下一代的教育方式。

但很多個深夜，當孩子睡着後，李霖又像換了個人似的，在社交媒體上寫下她的困惑。比如，她發現這兩年「自我價值」完全消失，孩子是一切中心。「每天起牀就是看着寶寶，和父母公婆抬頭不見低頭見，偶爾爭吵拌嘴，大多也是圍繞孩子，他們太溺愛寶寶，我不希望這樣，飯都不能好好吃。」

有幾次，李霖想好好打扮一下出門，卻發現溜達的只有小區，城市太小了，沒有朋友，閨蜜群裏的聊天肉眼可見在變少。前幾天，快天黑的時候，她下樓去買東西，看着外面的夕陽，有一種很恍惚的感覺，她想着：新疆有時差，這大概是上海大家加班奮鬥的時候吧。

說起辭掉上海工作的決定，李霖至今也沒有一個定論，目前的想法是「見縫插針地實現個人價值」。她說服父母，希望生完二胎之後，再回到一線城市去工作，「孩子離不開母親，但我以後的生活裏，不能只有孩子。」

3. 「在小城，早婚育是一件自然的事」

蔣欣&小吳，90後，女兒5歲，兒子3歲，座標：江蘇南通

小吳29歲那年，食物中毒，躺在擔架上被急救車送去醫院。他渾身麻木抽搐，艱難的呼吸步步突破他的心理防線，但他努力讓自己保持清醒，內心有個聲音告訴他：你得活着，老婆孩子在等你。醫生終於從鬼門關把小吳拉回來，意識稍微恢復後，他看到妻子蔣欣坐在牀頭。過去的二十幾年，他們的生活平淡如水，以為一切順其自然，就都在掌握之中。

蔣欣是南通人，小吳來自隔壁泰州。他們在省內讀大學，畢業後，都順從父母期望，考上離家近的體制內公務員。兩人認識是在工作場合，小吳被蔣欣甜美的外表吸引，蔣欣覺得小吳字很好看。「業務一來一往，別人看來平平無奇的對話，在我這裏就很心動。」平時工作不忙，他們有更多時間約會相處。

小城不大，戀情很快被家長知道，「合適的時間遇到了合適的人，在南通買房買車成本也不高，不到一年就結婚了，兩個孩子相繼出生。」24歲結婚，25歲生娃，夫妻倆覺得：「可能和在大城市工作的同學比很早，但對於身邊圈子來說，早早結婚生子，這很常見。」

蔣欣兩胎恢復都很快，「五六個月基本回歸正常，頭髮也掉，不過現在都長回來了。產後恢復，比如盆底肌、腹直肌修復都相對更容易些。」她還感到幸運的是，他們生娃時，婆婆50歲出頭，剛退休，精神精力都充足。平時不僅負責帶孫子孫女，也會把蔣欣當孩子，變着法子做好吃的。

對於生活的掌控感也來自於小城體制內的安逸。蔣欣和小吳都不是事業心很重的人，收入遠比不上在一線城市工作的同學，經歷那次生死考驗後，他們更「佛系」了，夫妻倆笑稱自己「窮得只剩下穩定」。但生活在大城市的同學們，又會反過來羨慕他們「工作和生活是徹底分開的」。

工作六年，蔣欣一直在基層做着遊刃有餘的事情，同事關係簡單，有時間有精力，更多地擔起照顧家庭的責任，「在我這裏，家庭的美滿會更有成就感」。和一線城市的職場媽媽相比，蔣欣不需要額外的社交或加班，下午五點半，太陽還沒下山，她騎一輛電單車，十幾分鍾就回到熟悉的小區，「打開家門，看到兩個活蹦亂跳的娃，和一桌簡單卻用心的晚飯，滿血復活。」

小吳一直記得，食物中毒被救回來的那個早上，妻子從家帶來熱乎乎的白粥，一家人圍坐在病牀前，你一口我一口地吃下去。「那就是人間美味了，是清清楚楚的幸福感，哪怕以後還有什麼難關，但一家人在一起，本身就是一種幸運。」

4. 「用早婚育彌補成長的遺憾，我後悔了」

可遇，90後，女兒3歲，座標：四川成都

2021年7月，過了「冷靜期」，27歲的可遇正式和前夫洋葱辦理了離婚手續，結束十年的感情，四年的婚姻。前夫是可遇的初戀，他們和平分手，「雙方都沒有出軌等原則性的錯誤」。可遇說：「懵懂時，我企圖用早婚育來彌補自己成長過程中的遺憾，我很感激他，但如果再來一次，我不會做這樣的選擇。」

可遇從小內向敏感，父母從她3歲時開始爭吵不斷，小學一二年級，她被送回都江堰老家和爺爺奶奶生活，「奶奶會埋怨我媽媽，也不是很喜歡我。」10歲時，父母離婚。記憶裏，她對父母沒有真正的依戀，她想離開這個家，有自己的家。

整個青春期，她在學校也很沉默，總是下意識避開人群，窩在座位上低着頭。同年級的洋葱完全不一樣，外表俊朗，愛表達。可遇被他充足的能量吸引，希望成為那樣的人。中學時，兩人開始早戀，一起上課下課。洋葱父母對可遇呵護有加，她感受到從未有過的温暖：「家裏條件並沒有很好，但他們有多少，就會給我多少。」

2017年，剛過法定結婚年齡，他們就領證了。兩個自己還是「孩子」的年輕人，很快迎來女兒的出生。可遇逐漸意識到，一家人在一起，光温暖是不夠的，生活觀念的碰撞無處不在。從爭論孩子上哪個幼兒園開始，一個個現實挑戰下，兩人分歧越來越大。如今，女兒主要由前夫的父母帶着。

可遇覺得，從小到大，都沒有人教她去怎樣生活，如何成為一個妻子或母親。這段婚姻，對她來說像一場邁出去的試驗，「逐漸找到了自我」。唯一虧欠的是年幼的女兒，她想在這幾年認真打拼，積累一些基礎，「等到她念小學，我有這個實力了，就把她接到身邊。」

文中名字均為化名。

年輕一代婚育觀

北京大學社會研究中心助理教授於嘉記得，幾年前，國家統計局公布2015年中國單身人口數據，到了一些媒體那兒，新聞標題是「中國有2 億不結婚的年輕人」。在她看來，某些博取噱頭的不實報道，並不能幫助大家客觀理解當下年輕一代的婚育觀念。

2021年9月，基於中國家庭追蹤調查的最新數據，於嘉與其團隊發布了一項名為《中國青年的結合與生育：趨勢與社會經濟差異》的研究報告。報告顯示，在家庭形成方面，我國的年輕人仍然普遍渴望進入婚姻。

選擇結婚生育，隨之而來的是房價、教育、女性個人價值實現等等問題，令人惶恐、焦慮……而另一面，在這個漂流的大世界中，好的婚姻和家庭也構成一個小世界，外面再動盪，但是小世界內很温暖。

無論如何，每個人都在做出自己的選擇。也許相比何時結婚、幾歲生娃，以什麼樣的態度進入婚姻、是否能對生育的選擇負起責任，是更值得思考的事。

以下是一条對於嘉的採訪。

Q：一条

A：於嘉



Q：近些年，年輕人初婚育平均年齡和變化趨勢是怎樣的？

A：從全國來看，2019年男性初婚年齡是28.0歲，女性26.4歲。城市平均初婚初育年齡比全國平均水平大約會大1-2歲。

縱向比較，2006年女性平均初育年齡是24.3歲，2016年女性平均初育年齡是26.9歲，最近10年間推遲了約2.6歲。

整體而言，推遲婚育與高等教育擴張、婚前同居的比例增加、結婚對經濟基礎的要求越來越高、個人主義興起等因素相關。

Q：傳統婚育觀念對當代年輕人的影響如何？

A：影響依然比較深，這是文化和歷史決定的，很難在短時期內發生巨大的變化。比如年輕人還是比較重視家庭美滿、希望子女有出息、認同孝順父母等。

但是另一方面，年輕人的一些婚育觀念已經發生了變化，比如年輕人對「男主外女主內」的分工模式、「女人有孩子才算完整」的觀念認同度也下降很多。

Q：您曾提出一個現象：在一二線城市和三四線城市，較早進入婚育的年輕人群體正好相反，這是為什麼？

A：對於三四線城市，年輕人經濟壓力較小，養育成本也比較低，大部分人在完成學業後，如果認識了合適的對象，相處一段時間後，都比較早進入了婚姻。生活在三四線城市的一些條件比較好、教育程度較高的群體，可能在配偶的選擇上更加挑剔和審慎，較大可能晚婚。

但在一二線城市，模式可能正好反過來。這裏房價高，生活育兒成本也高，教育水平與家庭出身一般的年輕人，進入婚姻的時間可能會晚。受到更好教育、家庭背景比較好的年輕人，只要找到合適對象，在經濟不是最大問題的情況下，可能就會考慮進入婚姻。

比如近期有研究發現，自2008年上海房價大幅度上漲之後，與非本地人相比，具有上海户口的高教育程度男性會更早進入婚姻。

Q：相對於80後父母，95後育兒似乎傾向輕量化、不雞娃，您覺得背後的原因是？

A：一方面，可能是90後、95後的子女還比較小，沒有很直觀地感受到教育的競爭壓力。

另一方面，70後、80後很多人是依靠教育實現向上流動，從農村到城市、從小城市到大城市。他們直觀地體會到了教育的重要性，所以對子女的教育更加重視或焦慮。而90後、95後成長環境是更好且趨於穩定的。

另外，90後、95後成長在網路時代，接觸到的訊息更多，父母和社會制度對他們的約束也變小了，他們更重視自己的意見，呈現更有主見的育兒方式。

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