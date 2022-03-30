12生肖復活節脫單指南　蛇女有望結識運動員、雞女舒適圈外覓良緣

過完兩個浪漫的情人節，緊接著就是讓人期待的4日連假「復活節」啦！妞妞們是不是還沒遇到那個和你志趣相投、讓你怦然心動的另一半呢？



沒關係，在今年復活節正式到來之前，就讓我們跟著這個「12生肖復活節戀愛指南」，看看你適合探索什麼類型的關係、如何用細節提升個人檔案吸引力，穿戴上專屬你的幸運色系，讓我們一起祈禱今年復活節前能夠與那位特別對象相遇吧！

復活節連假不想再獨守空房？參考以下12生肖戀愛指南，穿上幸運色去認識新朋友吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 鼠

有緣人生肖：牛、龍、猴

幸運色系：黑色、灰色、藍色

桃花吉時：凌晨1點至3點、上午7點至9點、下午3點至5點

鼠鼠們聰明而且富有野心，作風行事也通常非常有自我風格，在2022年即使沒有戀愛之星照耀你的星座，想要的掌控愛情生活其實一點也不困難！如果想在復活節之前與特別的對象相遇，請從主動出擊，可以為自己的造型換上一個嶄新的樣貌，是時候從衣櫃拿出那件時髦黑色西裝外套或小洋裝來展示你的時尚態度了～今年的你需要好好善待自己、進行療養身心的活動，就有機會到一個懂你現在心境的人，說不定就此展開一場療癒約會喔。

2. 牛

有緣人生肖：鼠、蛇、雞

幸運色系：金色、黃色

桃花吉時：上午9點至11點、下午5點至7點、晚上11點至凌晨1點

今年對單身的小牛們來說將會非常幸運，很有可能會遇到理想中的對象並發展一段充滿粉紅泡泡的幸福戀情，牛年出生的人非常有魅力，面對新的關係時請繼續保持你大膽無懼的態度，不吝展現自己可愛的一面，或是大膽地將金色幸運色穿戴在身上，就能讓愛情的能量推進喔！不過，今年的牛牛們適合用慢一點的速度和約會對象的建立牽絆，切記不要急於求成，留給自己舒適的時間與空間～

3. 虎

有緣人生肖：馬、狗、豬

幸運色系：藍色、銀色、綠色

桃花吉時：上午11點至下午1點、晚上7點至9點、晚上9點至11點

毫無疑問今年就是屬於虎男虎女們的個人舞台，請準備好迎接一個刺激並充滿改變的生活吧！在工作上你的表現將會令人稱羨並有大幅的進展，而在社交生活中，將會感到興奮期待和充實，擁有雄心壯志的同時，也不要忽視建立新的交友關係，只要善加運用時間並與有興趣的對象展開深度的交流，你就能在這新的一年裡找到富有意義的關係，或許就能趕在復活節之前遇到那個懂你的對象！

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4. 兔

有緣人生肖：羊、狗、豬

幸運色系：綠色、藍色、銀色

桃花吉時：下午1點至3點、晚上7點至9點、晚上9點至11點

屬兔的妞妞們以體貼的個性和真誠的態度聞名，鼓勵正在尋找愛情的兔子們持續做你們最擅長的事，坦承不諱的分享你正在尋找的對象特質，可以更有效率的找到與你擁有相同心境的人、展開富有意義關係！兔子們也天生善於交際並擁有好口才，如果在想今年復活節前與喜歡的對象修成正果，也許可以跟他多展開一些有趣的互動，用你的魅力去勾引他吧！

5. 龍

有緣人生肖：鼠、猴、雞

幸運色系：金黄色、銀色

桃花吉時：下午3點至5點、下午5點至7點、晚上11點至凌晨1點

各位龍子龍女們今年多加把握各種能交到新朋友的機會，如果希望在復活節前與那位特別的對象相遇，不要等待愛情來找你，請主動出擊！盡情展現你獨特又富有吸引力的個人特質，將這種主角能量帶入你今年尋找愛情的旅程中，如果遇到自己有緣的生肖，記得多跟他們攀談認識，說不定一段難忘的火花可能就藏在他們之中。

6. 蛇

有緣人生肖：牛、猴、雞

幸運色系：黃色、米色、紅色

桃花吉時：凌晨1點至3點、下午3點至5點、下午5點至7點

屬蛇的朋友給人一種聰慧、浪漫且深思熟慮的印象，在與人的對話當中，你時常語出金句並帶給對方不少啟發，而你的朋友圈也因此非常欣賞你！如果希望在今年復活節前加速愛情方面的進展，妞妞們可以多跟大家分享你個人獨特的見解或想法，或是對於生活周遭的事物或一部當紅影集的看法，就有機會用你的魅力吸引到另一半，而且有趣的是，你的桃花運將會發生在與運動相關的場所，可能可以找到一起健身的同好，或是帥氣的運動員。

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7. 馬

有緣人生肖：虎、羊、狗

幸運色系：金黃色、紫色、綠色

桃花吉時：凌晨3點至5點、下午1點至3點、晚上7點至9點

馬兒們今年的運勢可以用強強滾來形容，2022的桃花運堪稱氣勢如虹之，這時一定要把握各種社交機會！屬馬的妞妞擁有一股衝勁以及堅持不懈的精神，不只是事業心很強，做事也是首當其衝，今年你的桃花運更是與「外國」有相關連，有機會遇到不同國家的另一半，讓你可以擴大自己的視野與生活圈喔～（小馬的幸運色是金色，曬得發光的健康小麥色肌膚也算）

8. 羊

有緣人生肖：兔、馬、豬

幸運色系：黃色、紅色

桃花吉時：上午5點至7點、上午11點至下午1點、晚上9點至11點

今年對於小羊們來說，星盤上相當具有優勢，虎年將會是非常激勵人心的一年！如果你正在尋找一段浪漫的關係，愛情的嫩芽將有機會順利發展並開花結果，妞妞們可以對身邊的朋友放出你想談戀愛的訊息，讓他們時刻為你留意好對象，藉由朋友的眼光也能更了解對方是不是一個值得託付的人喔。

9. 猴

有緣人生肖：鼠、龍、蛇

幸運色系：金黄色、銀色

桃花吉時：上午7點至9點、上午9點至11點、晚上11點至凌晨1點

小猴們富有自信和天生的魅力，雖然今年剛好犯太歲，機運稍顯平緩，但卻是你更積極展現自我、發光發亮的時刻！此外，抽出時間來為自己充電、開闊你的視野，甚至去度個假（即使是在國內），探索新事物、刺激的活動都非常適合你進行，讓新的一年先從正能量展開，例如潛水或是泛舟，或許這就會是你在復活節前找到一個一起踏上冒險的特別對象的機會！

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10. 雞

有緣人生肖：牛、龍、蛇

幸運色系：金黃色、銀色

桃花吉時：凌晨1點至3點、上午7點至9點、上午9點至11點

屬雞的朋友今年將在職場上迎來好運，但這不代表愛情運就會沒有受到眷顧！在繁忙的日程安排中可能會導致你容易有一些情緒波動，請記得給自己空間和時間來自我療癒，週末假日就是你理想的充電時間，不管是想待在家休息看劇，還是出門喝酒嗨玩都可以！如果希望在復活節前找到那個與你合拍的特別對象，可以多往大自然走走，或跟擁有寬闊心胸的人進行交流，有機會為心境帶來舒緩的效果，不愛出門玩的妞妞，是時候踏出舒適圈探索不同的有趣活動了！

11. 狗

有緣人生肖：虎、兔、馬

幸運色系：金黃色、銀色

桃花吉時：凌晨3點至5點、凌晨5點至7點、上午11點至下午1點

狗年出生的人以富有同情心和忠誠著稱，雖然今年的你會傾向花更多力氣在職場取得優異表現，但這不代表你不能把同樣的野心投入愛情生活中！如果你比較不擅長當第一個開口破冰的人，也能請好友助力，多參加一些朋友的聚會，讓大家一起把氣氛帶起來，或許你將在復活節前找到那個超來電的特別對象。

12. 豬

有緣人生肖：虎、兔、羊

幸運色系：藍色、銀色

桃花吉時：凌晨3點至5點、早上5點至7點、下午1點至3點

今年小豬們有很不錯的機會遇到你喜歡的人，請抓緊機會並把握這些浪漫的邂逅～陽光又隨和的個性正是你在交朋友上如魚得水原因，不過，如果希望在復活節前遇到那位充滿火花的特別對象，創造深度對話將會是最大的關鍵，在與配對對象開啟話題時，請不要只簡單的說「嗨」而已，是時候大方展現你與生俱來的豐富內涵了！今年當你和一群朋友在一起時，愛情運勢將會特別強大，多參加團體聚會或是大型活動都很不錯，或許在今年復活節之前就能找到那個懂你的風格的特別對象。

不過召喚桃花和人緣好運最重要的關鍵還是採取行動！ 有對象的就趕快穿上你的幸運色衣服，照著建議的時機把他約出來（或是上交友軟體滑一波哈哈哈），吸引力法則也許會馬上為妞妞們帶來好運喔！先預祝大家今年都能脫單啦～

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