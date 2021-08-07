曖昧｜7種反應測試真愛定攝時間　約會後「黃金24小時」是關鍵？

曖昧｜ViuTV「真人騷」《阿女又戀嚟》邀來4個單身女生，分別與自己挑選的及父母的「心水之選」約會，加深認識。在約會中，男生有時曖昧甜蜜，有時又表現冷淡，反應不一，忽冷忽熱。以下就列出7種「測試」，憑男生的反應，便可知他是否真心追求。



曖昧｜（《我沒有談的那場戀愛》劇照）

7種反應測試他是否有意：真正關心不只用口說

曖昧既令人享受，又令人進退失據，拉長了的曖昧，似放久了的茶，變酸變質，剌激都化為不安。比起甜言蜜語，到底有甚麼方法否得知對方是否真心喜歡？以下歸納心理學家與YouTube頻道，以心理學及男生角度，分析男生在喜歡一個人時，在曖昧中到底會有甚麼表現。

「測試」方法十分簡單，可跟曖昧對象說身體不舒服，看他又何反應－如只是簡單的噓寒問暖，那表示他有意，但其實沒那麼喜歡；要是真心喜歡，便會有所行動，如買藥或帶你看醫生，即使不能，在隔天也會追問，不會不了了之。另外，女生也可間中「消失」一下，或試試把約會改期，便可測試他是在找你打發時間，還是真心喜歡與你相處。要是他十分主動，再開展新話題、積極另找一日期再約，那便是真意；要是他不聞不問，一切「順其自然」，那便是假意，或根本沒那麼在意。

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未想拍拖、「戴套射不出」、與前女友只是好友⋯⋯都是「渣男」台詞？

一句「我很忙」，或許是直率表達，也或會被解讀成不想花時間在對方身上。有YouTuber頻道解讀「男生潛台詞」，指由曖昧、熱戀到分手，原來句句「辭不達意」，更多更是「渣男」台詞。

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