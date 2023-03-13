Selina與男友交往一年懷孕12周感情甜蜜！一句話令任家萱感動爆喊

【Selina男友】S.H.E成員Selina（任家萱）自上年公開認愛男友，與圈外男友愛得甜蜜，昨日更透過Podcast節目「迎任而解」（3月12）宣佈喜訊，Selina目前懷孕12周，透露應該是在越南旅遊時就已懷孕，寶寶小名為「腰果」。S.H.E成員兼好友的（田馥甄）和Ella（陳嘉樺）都送上祝福：「生命是天賜的禮物，期待小腰果的到來！」



Selina（任家萱）自2016年離婚後，感情一直處於空窗期，直到2022年時被拍到與姓徐的圈外男友約會，才令新戀情曝光！事後，Selina於社交平台大方發文認愛男友，甜蜜表示：「我的春天也來了！」。Selina的新男友姓徐，比他小7歲，至今已穩定交往一年半。

Selina正在熱戀中，早前在節目《小姐不熙娣》時分享了與男友交往時的甜蜜點滴。(任家萱ig)

女人四十一枝花，幸運戀情正萌芽，彼此珍惜同步伐，小情小愛請吃瓜。春暖花開，我的春天也來了。 Selina（任家萱）

Selina男友｜感情甜蜜 全靠男友寵愛有加

去年，當Selina擔任小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》時就分享了與男友交往時的甜蜜點滴，男友更以一句話形容Selina被燒傷的雙腿，令Selina感動落淚！Selina 在節目中分享了與男友交往時的甜蜜點滴。談及男友是如何擄獲她的芳心，Selina就表示自己很喜歡吃香菜，但卻因為天氣關係當時一直都買不到，便向男友求助：「我買不到香菜，方便的話可以幫我帶來。」沒想到男友不但一口答應，更為了她跑勻各大超市搜購，最後更是麵檔老闆娘求助才成功買到，令Selina大為感動。

這叫做香菜的重量，香菜很輕，可是在我的心裏很有重量。 Selina（任家萱）

Selina與新男友感情甜蜜。(任家萱IG)

Selina男友｜男友1說話更令任家萱感動爆喊

Selina早年於上海拍攝劇集《我和春天有個約會》發生嚴重燒傷事故，導致身體嚴重燒傷，一雙美腿佈滿火吻疤痕。Selina於節目上透露，有一次曾與男友說起燒傷後的植皮過程，男友知道她喜歡小美人魚，於是便將她腿上的一格格疤痕形容為美人魚的鱗片：「就像是美人魚長出了雙腳」，不經意的一句話令Selina聽到後不斷落淚，深深被感動，更大讚男友「像天使的存在」。

每次講這個給我的姐妹聽，我都會痛哭，覺得他這個說法太美了，他的說法美到連我自己都會喜歡上我雙腿的感覺。 Selina（任家萱）

Selina談及男友時竟突然淚崩。（《小姐不熙娣》截圖）

Selina男友｜男友年紀小仍被認可！任爸：感謝照顧任家萱

除此以外，Selina與男友亦有其他不少的甜密點滴。膽小的Selina在拍攝鬼片《頭七》時碰上鬼月，為免女方不安，更特意為她求了護身符保平安。而Selina亦已經帶男友回家「見家長」，任爸原本擔心對方年紀小會不夠成熟，不過看到二人交往甜蜜，不但認可男友，現在都會感謝對方照顧女兒。

Selina已經帶男友回家「見家長」。（Facebook@任家萱 Selina）

Selina男友｜男友獲前夫認同 聚會中「姨母笑」

Selina於2016年與律師前夫張承中和平協議離婚，至今二人仍保持著友好關係。除了見家長外，Selina亦自爆已經帶過新男友見前夫張承中。Selina之前欲帶新男友出席當年治好自己的主診醫生及親朋好友的「重生日」聚會，事前更曾問過阿中的意見，阿中不但大方表示理解，聚會上看到Selina與男友的互動更是全程「姨母笑」，令她相當感動，不禁落淚。