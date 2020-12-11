減肥｜Selina任家萱10個瘦身原則：不能隨波逐流、不能有犧牲感

任家萱Selina聊到最近很夯的168斷食法，不過自己有另一套方法，讓自己健康又快樂的瘦下來。

沒有使用168斷食法的任家萱Selina摸索出一套專屬自己的減肥原則（按圖查看）：

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任家萱Selina表示前幾個月都待在家裡，不知不覺竟然長出「防疫脂肪」，胖了3-4公斤，「其實我很少量體重，但其實可怕的不是體重數字，是你的衣服，穿起來都跟以前不一樣了，你心裡就會開始有警惕。」

為了讓自己健康地回復體態，任家萱Selina開始尋找適合自己的減肥方式。「之前有朋友推薦我168斷食法很有效，但因為健康檢查發現我的膽有一些狀況，可能之前飲食不固定，一下暴飲暴食一下又沒吃東西，膽功能就會不正常分泌膽汁，所以我應該不太適合168斷食法，需要定時定量的進食，才不會讓身體有負擔。」

不要讓自己有犧牲感

之前體重上上下下，忽胖忽瘦，都是因為我的減重方法讓我感到犧牲感。像是逼迫自己現在應該去跑步，或是必須要吃難吃沒有味道的食物，但只要目標一達到，就會立刻放鬆，甚至有報復性的反彈，但其實傷害的都是自己。要開心得面對這一切，才能長久的下去。不會因為我短時間的減肥目標，心裡不甘心，覺得委屈。

找到自己喜歡的運動

最近迷上跳舞，什麼類型都接觸看看，跳舞我很快樂，我發現我真的不是那麼愛運動，運動都做過一輪了，也知道再訓練什麼，但樂趣真的少很多，所以我一直在找尋可以長期做下去，又有趣的運動方式。我發現跳舞是目前的新頭號，看能不能讓自己再瘦一波。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「運動要真心喜歡、不要讓自己有犧牲感！」任家萱Selina專屬自己的減肥10大原則】