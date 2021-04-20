蔡卓妍DIOR漁夫帽超減齡　容祖兒遮素顏必備　20款名牌漁夫帽推介

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-20 08:00

帽子是很多女生的懶人穿搭單品，除了因為在洗頭、素顏的日子可以用作「遮醜」之外，帽子還可以點亮造型的功效。除了常見的棒球帽之外，其實漁夫帽也是時尚又實用性，更是不少女星必備的穿搭單品！

蔡卓妍（阿Sa）私下很愛戴漁夫帽，當中最有特色的就是這頂帶有面紗的DIOR漁夫帽。（choisaaaa@IG）

蔡卓妍（阿Sa）也是漁夫帽的愛好者，經常能在她的私下穿搭中看到漁夫帽的蹤影，特別是這款DIOR寬檐漁夫帽連面紗，除了可以雙面使用之外，最有特色的就是連帶面紗的設計，很多人聽到面紗就覺得要穿得高貴，在隆重的舞會場合才會出現，但是這款DIOR漁夫帽卻把面紗加入了休閒的漁夫帽中，即使像蔡卓妍（阿Sa）一樣穿白恤衫一樣駕馭得到，還能讓帽子看起來有亮點，不會顯得單調，時尚感十足，減齡又吸睛！

容祖兒（Joey）也是漁夫帽的狂熱者，除了能遮蓋素顏之外還能瘦臉。(yungchoyee@IG)

除了蔡卓妍（阿Sa）之外，容祖兒（Joey）也是漁夫帽的狂熱者，平常素顏的她很喜歡用寬大的漁夫帽來遮蓋，而且漁夫帽能給人一種造型感，只要帶上漁夫帽，即使平平無奇的白Tee加牛仔褲也會變得時髦起來。漁夫帽同時還是「瘦臉神器」，寬大的帽檐可以襯托得臉型更加瘦削顯小，不太挑面型。一頂小小的帽子，功能卻十分強大，難怪女星們都長備一頂！

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