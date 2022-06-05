網民熱議10個長大後才學懂的戀愛心理　比起外貌更重視這擇偶條件

學生時代談戀愛，愛上一個人的理由很簡單，因為他是隔壁班最帥的、因為他昨天送我朱古力、因為他打球很好看⋯⋯，每天一看到他就興奮不已，日常樂趣就是關注他的一舉一動。隨著年紀增長，出社會後很難再這樣單純地喜歡上一個人，開始理解為何有人會說「麵包跟愛情一樣重要」。



今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議出社會後談戀愛會有哪些轉變，也許愛情變得更複雜，但同時我們也更理解自己想要的是什麼。

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十、沒有秒讀秒回也能感受關心

以前還是學生的時候，每天有大把時間可以跟另一半聊天，秒讀秒回就為了馬上知道對方在做什麼。不過開始工作以後，生活大半時間都在上班，甚至還得熬夜加班，根本很難迅速回覆訊息。

許多網友指出，因為可以理解雙方工作很忙，所以回訊息的頻率不那麼重要，重要的反而是聊天的內容有沒有讓人感受到陪伴與心意，「畢竟每個人的工作性質不同」、「忙的時候也不會打擾對方」。

九、比起甜言蜜語更重視實際行動

「你是我這輩子唯一的真愛！」以前聽到這種甜言蜜語，大多會認為自己就像浪漫言情小說的主角，當下痛哭流涕覺得非常感動，動不動就發誓愛到海枯石爛。

不過出社會後，開始了解到承諾的重量，不會輕易許下諾言，但是一旦給出承諾，就會努力兌現，就如同《耳聽愛情》歌詞說的，「已過了耳聽愛情的年紀」，真正愛你的人從來不是隨口說說，而是透過行動證明愛意。

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八、吵架分手不再大哭大鬧

當愛情走到終點，以前的我們可能會躲在家裡大哭三天，什麼都不想做，打給朋友哭訴，朋友也會一起陪你上山下海、咒罵對方，忘掉失戀的痛苦。

工作後朋友都各自忙碌，不再像以前那樣隨叩隨到，於是我們懂得自己消化情緒，開始理解兩人分手僅僅是因為不適合，學會和平分手、好聚好散，哭過之後隔天還是得好好上班，將失戀化為成長的養分，單身時好好充實自己，「分開之後改進過錯，讓自己的感情更好」。

七、不用每天見面也能維持感情

學生時期談戀愛，什麼事都要一起做，每天膩在一起也不嫌煩。出社會後才了解自己的時間相當寶貴，愛情只是生活的其中一部分，在時間有限的情況下，很多情侶會選擇偶爾才見一次面，不過正因為沒有每天見面，反而會好好把握每一次相處的機會，享受約會當下的樂趣，讓感情越來越好，網友表示「頻率不是重點，重點是是否有心」、「每個人習慣的相處模式不同，找到彼此適合的就好」。

六、感情再好都會給彼此隱私空間

以前談戀愛總會用幾個指標來判定對方的感情，比方說「如果他真的喜歡我，就會給我他的手機密碼」、「他愛我的話，應該要跟我講他的秘密」。不過出社會後明白，每個人都是獨立的個體，就算是再親密的人，也會有難以啟齒的秘密，緊迫逼問只會把對方推得更遠，尊重彼此的隱私空間才能讓感情走得更長久，網友認為「就算是在一起了也該保有一點自己的空間」、「有自己的空間比較健康」。

五、會跟對方一起規劃未來藍圖

以前談戀愛的時候，大多沒有想得太遠，只要每天待在一起就覺得很幸福了。出社會後，兩個人交往通常會對未來有所期待，像是以後是否要同居、結婚、生子？買樓、買車的錢該怎麼分配？各自的職涯規劃為何？

因此也有許多人在這個階段卡關，兩人對於未來規劃不同，最終以分手收場，網友認為「如果未來規劃差不多，比較容易長久」、「有句話說：愛不是彼此凝視，而是望向同一個方向」。

四、不過度依賴對方有自己重心

回想學生時代的戀情，腦海裡總是被對方佔據，不停想著「他現在在幹嘛」、「他為什麼不回我」，談起戀愛就把對方當成全世界。

出社會後生活重心自然轉變到工作、職涯發展上，很多情侶都認為，平時各自打拚，但仍把彼此放在心上，是最美好的相處模式，如果雙方都有自己的興趣、交友圈，也可以互相分享交流，「把對方抓太緊反而會造成反效果」、「有自己的重心，把生活過得精彩，自然就會有安全感」。

三、比起外表更在意價值觀合不合

「他好帥，所以我喜歡他！」以前愛上一個人的理由很簡單，年輕的時候很多人是看重外表，選擇跟帥哥、正妹在一起。

出社會後，雖然「長相順眼」仍然是許多人的擇偶條件之一，但是會更著重在兩人的價值觀、愛情觀合不合，畢竟是要相處一輩子的，如果一開始就話不投機，以後的日子應該也不好受吧！網友犀利點出「真正該門當戶對的是價值觀」、「有時價值觀是磨合也沒辦法改變的」。

二、顧慮現實層面不再衝動愛上

「隔壁班男生打球好帥，我喜歡上他了」、「她昨天借我課本，讓我有心動的感覺」，學生時代不乏一見鐘情的例子，但是出社會後我們面臨了許多現實的考驗，在喜歡上一個人之前，我們會先考量他的工作穩不穩定、是否有車有房，錢雖然不是萬能的，但沒有錢卻是萬萬不能。

因此我們也漸漸把麵包與愛情看得一樣重要，有網友感慨「當肩膀上的責任越來越多，光有愛情已經不是萬能的了」，但也有人認為「現實沒什麼不好，一起奮鬥生活的感覺」。

一、勇於做自己不會遷就對方

學生時期喜歡上一個人，就會去打聽他喜歡怎樣的類型，把自己改造成對方喜歡的樣貌。不過出社會後發現，平時工作就已經夠累了，根本沒心思再勉強自己變成另一種模樣，當對方質疑「別人的另一半都會⋯⋯你為什麼做不到？」你也能勇於表達「因為我不是別人，我是我自己」。

許多網友都表示「與其磨合到很痛苦，不如一開始就找個能讓我做自己的人」、「如果一開始裝成不是自己的樣子，相處久了也會被發現吧」、「找個相處自在舒服的人比較快樂」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年02月23日至2022年02月22日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『出社會後的愛情改變』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】