「胡楓娶羅蘭」登熱搜！入行逾60年羅蘭1原因單身未婚不曾感遺憾

日前內地網絡瘋傳「胡楓娶羅蘭」的消息，甚至關鍵字登上Google香港熱搜榜，使不少網民都信以為真。不過當翻查多篇香港媒體報道，都未有提及求婚一事。《01娛樂》亦為此致電胡楓查證，本人笑言一切純屬「美麗誤會」，修哥相當大方，反而感到開心。



羅蘭｜內地網絡瘋傳「胡楓娶羅蘭」的消息，甚至關鍵字登上Google香港熱搜榜（YOUTUBE@TVB 截圖）

內地瘋傳「胡楓娶羅蘭」 當事人4字回應真相

相信外界知道羅蘭縱橫娛樂圈半世紀，至今仍未婚、膝下無子，因此傳出「胡楓娶羅蘭」的消息，難怪消息未經證實已有不少網民為此送上祝福。雖然一切純屬「美麗誤會」，但是羅蘭曾接受訪問時表示自己未婚不感遺憾。

羅蘭｜「龍婆」羅蘭入行逾60年，17歲已經初登銀幕，在影視圈創造出不少經典角色。（《借眼》劇照）

「龍婆」羅蘭未曾想退休 會繼續演下去

「龍婆」羅蘭入行逾60年，17歲已經初登銀幕，在影視圈創造出不少經典角色，由60年代開始演黑白粵語電影到今，羅蘭從未有一𣊬間打算退下來，只要身體允許一直會繼續演下去。當然她曾有一刻考慮退休，不過最後因醫生一句話打消念頭：「一停止工作，腦袋都會一齊退。」使她在自己能力所及，依舊會繼續拍戲，有空就會參與慈善活動，漸漸建立健康生活習慣。

我不是演員，我是明星，演員的責任，是要演活劇本中的角色！ 羅蘭

羅蘭｜羅蘭從未有一𣊬間打算退下來，只要身體允許一直會繼續演下去。（《最佳女主角》節目截圖）

羅蘭成為「史上最年長金像獎影后」

現年88歲羅蘭曾接受香港賽馬會出版的《駿步人生》訪問，當中她大談自己的人生觀。由黑白粵語電影至無人不曉的「龍婆」。羅蘭更以65歲之齡奪取了2000年《第19屆香港電影金像獎》「最佳女主角」獎，成為迄今最年長金像獎影后，而她得獎後曾在一個公開演講中表示：「但得夕陽無限好，何須惆悵近黃昏。」

羅蘭｜由黑白粵語電影至無人不曉的「龍婆」（HK01）

羅蘭人生至今未婚 不曾感遺憾

羅蘭入行至今事業可謂一帆風順，惟至今依舊單身未嫁。不過羅蘭曾透露自己的感情史，少女時代間羅蘭曾交過幾任男友，卻無一人能走到婚禮殿堂。羅蘭自認年輕時脾氣難頂，愛吃醋個性又執著，最終脾氣把對方「趕走」了，不然就是自己先受不了離開對方。隨著年齡增長，羅蘭對愛情變得不再渴望。

羅蘭｜羅蘭入行至今事業可謂一帆風順，惟至今依舊單身未嫁。（《最佳女主角》節目截圖）

不過外界曾傳出謠傳，指羅蘭多年演出太多反派角色，間接把月老嚇跑了。不過她活躍影壇數十年，自83歲接拍驚悚片《借眼》後，就逐漸淡出演藝圈。其實羅蘭是一位虔誠的天主教徒，不時都會參與公益活動。雖則人生至今未婚，但羅蘭從不感到遺憾。

每個人都有他的緣分，你沒這個緣份，沒得強求，也無需強求。 羅蘭

羅蘭與母因1事情定終身

或許大家會替羅蘭感到可惜，但她生活一切都美好。羅蘭跟母親生活相處的日子，相信是人生最美好的回憶。羅蘭跟母親感情相當好，彼此回憶中亦有一段沒齒難忘的事件。羅蘭小時候家庭環境頗為不錯，父親在油麻地開香皂店，專門供應給半島酒店之類的高級酒店。原本一家衣食無憂，然而日本攻打香港，香港淪陷後使一切都起了巨大變化。

羅蘭｜羅蘭小時候家庭環境頗為不錯，父親在油麻地開香皂店，專門供應給半島酒店之類的高級酒店。（《最佳女主角》節目截圖）

在那3年零八個月，一家人吃盡苦頭，眼見快捱不住，鄰居就建議母親將羅蘭及妹妹賣給人家，好過一家人一起餓死；但羅媽媽寧死都不願賣女求命，正因母親的愛使羅蘭跟母親情定終身，母女感情變得更深厚！