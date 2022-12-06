專訪｜「御用壞人」江富強獲長期服務金牌！靠做司機幫補家計養妻

【江富強｜御用壞人｜周潤發】TVB大台絕對是一個臥虎藏龍的地方，惟演藝圈非人人都有大紅大紫的機會，不過劇中的配角或是「二打六」都對劇集發展有一定推動作用，不能看輕或忽視其演員的付出及努力。日前TVB資深綠葉演員江富強不知不覺加入大台有20年，因而獲頒發TVB 20年長期服務金牌。



專訪｜TVB資深綠葉演員江富強不知不覺加入大台有20年（《反黑路人甲》）

「御用壞人」江富強效力大台20年 獲頒長期服務金牌

現年61歲的江富強效力大台20年，或許大家對其名字感到陌生，但一看照片必定會認得他。其實江富強於大台參演劇集超過百套，基本上任何題材的作品他都曾出演。不過他惡形惡相，近年大多數都是飾演「壞人」或「古惑仔」等角色，因而有「御用壞人」的封號。今天《01女生》記者亦跟江富強進行短暫訪問，得知他對於自己多年來演藝之路的小小感想！

「御用壞人」江富強效力大台20年 獲頒長期服務金牌（weibo@江富強）

江富強有份參與電影《重案黐孖Gun》，曾與郭富城合作。（受訪者提供）

江富強入行首作品跟劉天王合作

其實資深綠葉演員江富強，花名叫「刀疤」的他入行經已逾30年，加入大台前一直都在電影方面工作，直至加入大台至今效力了20年，他曾加入動作藝員訓練班，後來再擔任動作特技演員、助理指導及動作設計，最擅長擔任電單車飛車替身。他過往接受訪問憶述自己入行首個演出作品《獄中龍》，有幸跟四大天王之一劉德華有對打戲份，當時有幾下動作真的打到劉德華，但天王零架子毫不介意，更讓他放膽去做。

資深綠葉演員江富強，花名叫「刀疤」的他入行經已逾30年，加入大台前一直都在電影方面工作。（受訪者提供）

另外，他跟周潤發亦有一段小緣份，拍攝《監獄風雲II逃犯》為林嶺東跳崖，最後不小心「拗柴」，幸得周潤發相助。對此回憶江富強至今依然記憶猶新，感激當年兩位給予機會讓他出演《目露兇光》，但眾所周知特技演員是極度危險的工作，江富強表示自己過往受過重傷，導致左手、右手、臉上都留下疤痕，幸好轉做幕前擁有不少演出的機會，亦減低受傷機會。

他們兩人也是一個有感情的人，最近和劉生拍攝，30年前嘅嘢佢都記得，也和我有講有笑，兩個都係好人，沒有架子。 江富強

江富強演活壞人 現實是窩心暖男

雖則年間演壞人無數，但江富強現實是一位徹頭徹尾的暖男，不時幫助街坊，其暖心行為傳得街里街坊全都知道，且有空閒時間都會做義工。

江富強演活壞人 現實是窩心暖男（weibo@江富強）

對於「御用壞人」的封號，江富強絲毫不在意，更直言自己演壞人駕輕就熟。此外，有監製曾邀請他出演警察的角色，江富強同樣都輕鬆駕馭到，因此只要有機會江富強都願意嘗試挑戰。即使入行從未做男一，江富強直言自己不奢望做男主角，亦不感遺憾；外界或觀眾不曾記起自己的名字都不介意。

沒有奢望做男主角，也不會遺憾，我只會順其自然。 江富強

名字只是一個虛銜，無所謂 江富強

江富強「活到老，學到老」 不斷增值自己

雖則已過花甲之年，但是江富強堅持「活到老，學到老」的宗旨，不斷增值自己，報讀電工、維修課程，望自己不被社會淘汰。藝人向來收入都不穩定，更何況是綠葉演員，工作機會及收入一定比大熱藝人少一大半。江富強曾歷再婚育有3名兒女，單靠演員的收入根本無法養妻活兒，為此他間中都會做司機或保鑣等幫補家計。

問到感情方面，江富強坦言人人都有過去，年少不知天高地厚，第一段婚姻注定失敗，而第二段婚姻十分美滿，他相當珍惜！生活固然重要，但江富強曾於《香港演藝人協會》大談自己的夢想，他希望自己能夠在電影、電影圈繼續演出，年齡及生活從未滅掉他心中那團火！

江富強「活到老，學到老」 不斷增值自己（youtube@HKPAG 香港演藝人協會 截圖）