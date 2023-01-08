單身不是罪！最讓單身者翻白眼的10條問題　新年聚會別嘴賤造口業

有時候，單身是一種選擇也可能是有著個別的原因，但周遭的親朋戚友卻總是嘮嘮叨叨、過分關心，讓許多人覺得單身好像是一種罪。當然，很可能這些看似過分擔心的人是在羨慕單身的你自由自在，見不得你好，就想要一直「慫恿」你去找另一半。



但是，請尊重仍然單身的朋友，就該避免說以下這10句話，以免被這些單身朋友將你列入黑名單里。

新年聚會不要對單身者問的10個問題，學會互相尊重，積下口德～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 你「還是」單身嗎？

這個問題讓單身者該如何回答呢？是否該說：不是啦！我其實換了好幾個男朋友，只是每次遇到你我都還是單身！又或者直接閉嘴對你翻白眼？

2. 最近有認識新人嗎？

其實這個是很私人的問題，相信就算有認識新的對象也不需要每一任都向你報告吧？報告了可能你還會問：為什麼分開的？然後又要一一解釋，那有多累啊！想要八卦的話，你可以換個方式來問：最近有沒有參與一些好玩的約會嗎？這樣對方才不會覺得太難受啊！

3. 你其實很棒，但是我不懂為什麼你還是單身咯！

很多很棒的人其實都不一定找到另一半，而這一句話會讓對方很尷尬，到底要怎樣回答你哦？難道說：是咯！這個世界上的人應該都是瞎了，看不到我的好。然後再給你一個超級翻白眼。

4. 你有沒有下載交友軟體？我很多朋友都找到另一半呢！

交友軟體其實可以認識新朋友，但不一定真的可以遇到那個對的人。只要有手機的人都懂得的東西好心就不要問吧！不然對方回你一句：當然有啦！而且有五六七八個咧！對話就很難接下去了咯！

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5. 我猜你的問題是……

你不是偵探，也不是兩性專家，兩人相處的問題不是當事人是不能理解的。要求過高、自視過高、不肯妥協、不願意委屈等等，這些都很可能是問題，但是不需要你來一一戳破。

6. 我原本想約你的，但是我們都是情侶檔，所以……

單身的人也有單身的聚會，不需要故意強調你參與的是攜眷出席的聚會，說不定對方不介意也願意參與，而你卻抹殺了對方可以選擇的權利。

7. 我的另一半下周公幹，你要不要一起去玩？

只有另一半不在身邊的時候，你才會想起你的閨蜜或朋友，這樣他們會誤會自己是拿來塞時間的。單身其實也可以有很充實的生活，對方不一定有時間來塞你的時間！

8. 我很羨慕你單身咯！

不管是單身或擁有伴侶，各有各的優缺點，只是看自己適不適合這種生活模式。但是千萬別在單身者面前這樣說，因為這也是讓人翻白眼的啦！除非你想聽到對方說：是咯！我也覺得單身好的不得了，要去哪里只需說走就走，不需要問準意見才可以去，也不需要事事報備。這個答案很明顯就是來打臉你的啦！

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9. 你都不年輕了，難道要繼續這樣玩下去？

單身的確比有伴侶的多出一些時間來玩樂，但請不需要強調單身者的年齡，身份證上已經有顯示，相信當事人也記得自己多少歲。

10. 你還記得以前我們的同班同學/你的前任嗎？最近他單身，要不要跟他聯絡一下？

真的沒必要將想當年的舊人里挑出覺得與對方有可能性的人選，要是有緣兩人自然會相遇，不用刻意去制造機會。當然，也不是每個人喜歡炒冷飯，如果當年大家相處得愉快就不會分手了啦！你說是不是？

可能有些人覺得擁有伴侶是很棒的，但有些人則喜歡單身的生活，所以不需要刻意替對方找對象，只需尊重對方的選擇。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】