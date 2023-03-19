女網民長水痘慘喊毀容了！醫生：成人徵狀更嚴重、長過有機會再現

兒童時期沒有長過水痘，就以為逃過一劫，但原來成年還是有機會感染水痘。早前就有一位年輕女生，起初以為是生理期長暗瘡沒有理會，後來蔓延至頸部，求醫後才得知是水痘，而且在長水痘過後令臉上多了凹疤，驚呼：「成人水痘害我毀容！」但原來是有避免方法！而小時候長過水痘，長大後竟然還有機會再次感染？水痘凹疤又有沒有方法解決呢？這次《01女生》就邀請了皮膚專科醫生顏佩欣，為我們解答這些問題。



台女慘喊：水痘害我毀容

在討論區Dcard上有一位女生以「成人水痘害我毀容」為題，分享自己長水痘的慘況，希望提醒小時候沒有接種水痘疫苗的人，快去接種避免感染。該名女生提到自己起初以為是生理期長暗瘡便沒有理會，及後蔓延至頸部，求醫後才得知是水痘，其後更連續一星期持續發燒，她形容自己當時的臉是到了毀容的程度。

水痘痊愈後臉上現凹疤（Dcard）

水痘痊愈後臉上現凹疤

這名女生分享了長水痘前的照片，肌膚光滑無瑕，可惜在經歷水痘感染後，她表示自己現在多了很多凹疤。這名女生在查找醫美解決方法後，大多建議以真皮移植去補，但恢復期較長，後續還需要激光療程，而且有可能再次凹下去，讓她很卻步。

皮膚專科醫生顏佩欣：成年人感染水痘徵狀會比較嚴重（顏佩欣醫生 提供）

皮膚專科醫生顏佩欣：成年人感染水痘徵狀會比較嚴重

關於成人水痘問題，以及後續處理問題，《01女生》就向皮膚專科醫生顏佩欣進行咨詢，原來在孩童時期不曾感染到水痘，在成年後當接觸到水痘感染者，就很大機會會感染，而且由於水痘潛伏期很長，也很難追蹤到自己是從哪裡感染上。

另外，由於成年人的免疫力發展得比較完善，所以當感染水痘時的徵狀都會比較嚴重，會由面部蔓延至身軀及四肢，長水痘都比較痕癢，當不小心抓破時就有機會導致蜂窩組織炎或皮膚真皮層發炎，處理不當甚至會使肌膚留下疤痕。而更嚴重的情況會影響身體其他器官，出現併發症像是腦炎、肺炎、敗血症、中毒性休克等都有機會出現，所以成年人加上免疫力機能有問題的人或是孕婦，感染水痘後是需要立即求醫，儘快接受治療，否則後果有可能很嚴重。

長過水痘不等於不會再感染

顏佩欣醫生亦有提醒水痘痊癒後，水痘病毒仍會隱藏在脊椎背根神經節裡，伺機而動，當患者免疫力下降時這個病毒就會被誘發，就有機會出現帶狀皰疹（俗稱：生蛇）。帶狀皰疹的徵狀與水痘不一樣，會在神經線帶出現一些赤痛，猶如被針刺，外形是紅色水泡疹，同樣需要小心處理。

不同的水痘疤處理方法（freepik）

不同的水痘疤處理方法

女生們最關心的定必是，假如不小心留疤了，是不是就一輩子都有疤痕？顏佩欣醫生就分享了幾種情況的解決方法。第一種是色素型疤痕，會有暗紅色或啡色印記，可透過不同波長的激光治療減退；另一種常見的就是上述女生在長完水痘後，留下了凹疤，這種疤痕就需要一些深入的激光治療，例如是分段式波長激光進行疤痕重組；或是醫學用的果酸煥膚，希望可以重組疤痕組織；或有機會透過A酸藥物，以酸性藥物治療去處理疤痕。

顏醫生提醒透過酸性藥物治療疤痕，是需要小心處理，因為有機會刺激到肌膚，所以建議大家在水痘康復後，就尋求醫生建議及評估疤痕的情況，以最適合的方案去治療，這才是最利於疤痕的修復。