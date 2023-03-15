減肥｜劉穎鏇轉形做「打女」地獄式苦練！靠3大方法體脂降到10%

【減肥方法｜劉穎鏇｜隱形戰隊】最近TVB熱播劇《隱形戰隊》，劇集由一眾人氣的小生花旦馬國明、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇領銜主演。日前一集劉穎鏇（Tiffany）大秀「最強Body」，以濕身彩虹三點式上陣，大騷馬甲線、小蠻腰、蜜桃臀，隨即引來一眾網民熱議。



【減肥方法｜劉穎鏇｜隱形戰隊】劉穎鏇（Tiffany）參選港姐奪亞軍後，繼以入行參出演不少劇集。（IG@itstiffanylau）

【減肥方法｜劉穎鏇｜隱形戰隊】劉穎鏇（Tiffany）大秀「最強Body」。．（YOUTUBE@TVB 截圖）

劉穎鏇（Tiffany）參選港姐奪亞軍後，繼以入行出演不少劇集，近年更備受TVB力捧兼一甩過去甜美形象轉形做「打女」。近年劉穎鏇為了以最佳狀態示人，不惜特意減磅展現出完美線條。是次，劉穎鏇於劇集《隱形戰隊》飾演警隊的反恐特勤隊（CTRU）成員「邢風」，當中有不少打鬥場面，她為了此角色花了足足3個月操練，成功操出女性10%極限體脂，不但完美展現出11字型的腹肌線條，且練出令女生們都羨慕的蜜桃臀！

【減肥方法｜劉穎鏇｜隱形戰隊】她為了此角色花了足足3個月操練，成功操出女性10%極限體脂。（YOUTUBE@TVB 截圖）

劉穎鏇受訪時大談當天拍攝「出水芙蓉」外景時，特意早上「唔敢食嘢」：「我練咗啲腹肌都好想出到，但嗰排開工都開得密冇特別抽到時間再操好啲，所以只能朝早唔食嘢淨係飲齋啡去keep。其實我哋拍嗰個泳池因為畀個屋苑遮住咗啲太陽，所以我記得拍嗰日係超級凍，我每次落水都好似入咗冰水咁。最慘係我又怕凍，嗰日落到水當然超凍，但唔落水企喺度其實都係凍。」

就讓我們來看看劉穎鏇地獄式減肥法，到底如何由天生骨架大練出如今的雕塑身材？

【減肥方法｜劉穎鏇｜隱形戰隊】近年更備受TVB力捧兼一甩過去甜美形象轉形做「打女」。（陳順禎攝）

減肥方法｜ 劉穎鏇「186斷食法」天生骨架大練出體脂10%

減肥方法 1. 186斷食法

劉穎鏇昔日曾為了拍穿泳衣選美的戲份，特意花2個月時間減磅，由於她本身骨架橫又高，故此採用「186斷食法」，一天連續6小時可以進食，其餘時間都不進食。她曾表示當時天天起身都「餓到個肚打鼓」，唯有飲用齋啡撐著，果然相當有毅力。

【減肥方法｜劉穎鏇｜隱形戰隊】減肥方法 1. 186斷食法（IG@itstiffanylau）

減肥方法 2. 戒掉所有糖食

除了「186斷食法」，劉穎鏇平日的飲食習慣都相當節制，早上只會進食一條香蕉及一杯齋啡或燕麥咖啡；午餐一般都會攝取一些低脂肪的食物；晚飯主食為肉類及蔬菜。另外，劉穎鏇早已戒掉所有糖分的飲料及甜品，更自曝戒掉珍珠奶茶已有3年。每天大概攝取1,500至1,800卡路里的食物，甜食方面則選擇水果類。

【減肥方法｜劉穎鏇｜隱形戰隊】減肥方法 2. 戒掉所有糖食（IG@itstiffanylau）

減肥方法 3. 一星期去5次健身室

劉穎鏇一向都熱愛運動，在她的個人社交平台不時看到出海滑水的照片。劉穎鏇曾自爆最瘋狂時期試過一星期會去5次健身室，有時候更會在家以跑步機跑8公里，這樣不但可提升肌肉，且燃燒脂肪。由於要練出一身完美的腹肌絕不是易事，故此必須要維持天天運動的習慣。