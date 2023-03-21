減肥｜樊亦敏凸腩黑歷史變小蠻腰！一度高達71公斤靠4招重回巓峰

【減肥方法｜樊亦敏｜隱形戰隊】最近TVB熱播劇《隱形戰隊》，劇集由一眾人氣的小生花旦馬國明、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇領銜主演。日前樊亦敏正式登場，劇中她飾演陳山聰的姐姐，每一次出現都大放笑彈，非常可愛又搞笑。《隱形戰隊》早已在2021年尾拍攝，劇中的樊亦敏仍然「肉肉感」強，如今她消瘦不少，可見她整個瘦身過程極具驚人毅力！



樊亦敏曾一度高達71kg 驚人毅力減至53kg！

最近在《隱形戰隊》看到樊亦敏更完完全全感受到她驚人毅力，她曾公開表示，過去拍攝《金宵大廈2》體重曾一度高達71公斤，後來嘗試減肥後，體重減至53公斤！直到有天，她於個人社交平台分享自己減見成功的絕美照片，除了減磅外，她亦成功減了8kg脂肪，如今的樊亦敏的顏值簡直重回巓峰！

【減肥方法｜樊亦敏｜隱形戰隊】樊亦敏曾一度高達71公斤 驚人毅力減至53kg！（《隱形戰隊》劇照）

不過樊亦敏曾表示自己並沒有刻意減肥，惟自己患有杏仁過敏症，因而導致肥腫難分。根據外國《Allergy Insider》醫療網頁顯示，杏仁過敏者從口部過敏症候群 (OAS) 等輕微症狀到較嚴重的反應 (包括全身型過敏性反應) 不等。通常，杏仁對熱和消化穩定，表示煮熟、烤熟和生的杏仁都可能引發症狀。

【減肥方法｜樊亦敏｜隱形戰隊】她曾公開表示，過去拍攝《金宵大廈2》體重曾一度高達71公斤。（《金宵大廈2》劇照）

後來《愛回家之開心速遞》同劇演員「風少」陳浚霆的鼓勵下，使她下決心正視健康問題，開始在日常生活上慢慢調適。就讓我們來看看樊亦敏地獄式減肥法，到底如何由肥腫難分重回巓峰？

【減肥方法｜樊亦敏｜隱形戰隊】樊亦敏是1991年最上鏡小姐（YouTube@ TVB娛樂新聞台）

減肥方法｜樊亦敏靠4大減肥法重回巓峰

減肥方法 1. 努力戒糖及麩質

自從樊亦敏決心正視健康問題後，開始好好『聆聽』身體的需要，得知自己進食杏仁會產生過敏反應外，為避免有其他食物都產生過敏反應，她去了做一些測試，減低自己吃錯東西令身體不斷發炎的情況。

【減肥方法｜樊亦敏｜隱形戰隊】減肥方法 1. 努力戒糖及麩質（fb@樊亦敏 Amy Fan）

另外，她坦言自己是一名愛甜食者，過去會吃一碗紅豆沙，如今為健康著想會少食為妙。除了少鹽少油飲食外，她亦努力戒糖及麩質，有些人進食麵包會覺得「肚脤脤」，她都擔憂對麩質敏感，故此都減少吃麵包。

減肥方法 2. 季節特效減肥法

樊亦敏曾表示自己減肥方法都是隨著季節而有所改變，冬天和夏天的減肥是不同的，如夏天時她屬於偏熱體質，可攝取一些寒涼性食物；去到冬天體質屬寒底，若果繼續進食寒涼性食物，不但無法瘦下來反而有機會反彈，加上自己是屬於虛肥，體內積聚太多水分，使外表看起來很腫脹。

【減肥方法｜樊亦敏｜隱形戰隊】減肥方法 2. 季節特效減肥法（fb@樊亦敏 Amy Fan）

減肥方法 3. 「量力而為」運動

減肥瘦身當然不能沒有適量運動！樊亦敏飲食調節外，同時會會配合適量運動來減肥。每天飯後走路30分鐘，她提醒同路人要根據個人體重及年齡來配合運動，太過貪心容易造成拉傷或扭傷，因此她會量力而為，以免適得其反。走路30分鐘同時，她亦會間中去做普拉提（Pilates）運動，有助伸展肌肉及筋骨，且改善血液循環。

【減肥方法｜樊亦敏｜隱形戰隊】減肥方法 3. 「量力而為」運動（fb@樊亦敏 Amy Fan）

減肥方法 4. 保持良好心態

在減肥路上無疑會遇上停滯期，樊亦敏亦曾減甩10磅後體重再沒有下降，她鼓勵大家毋須灰心。只要堅持繼續配合適量運動及飲食，以及務必飲用大量水份，有助去水腫，當忍受兩至三星期體重就會下降。

【減肥方法｜樊亦敏｜隱形戰隊】減肥方法 4. 保持良好心態（fb@樊亦敏 Amy Fan）

另外，她建議大家可把目標磅數訂高一點，有助加強自己的決心。不過她並不鼓勵「一定要瘦」概念去瘦身，否則都會弄巧成拙。只要保持良好心態才能健康地瘦下來，亦不要盲目跟風減肥，最重要找到適合自己的瘦身方法。