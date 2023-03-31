兩性｜男網友好奇問：女生其實沒必要交男朋友吧？網民意見超兩極

不少人尋求戀愛關係，是看重另一半帶給自己無比的安全感和親密感，認為找到合適又心儀的對象是人生大事之一。



不過就有一名男網友表示，他看日劇發現女孩子間常常約聚餐、聊八卦，而自己觀察周遭女性朋友也是類似情形，似乎女生和女生間的友誼就很美滿了，讓他好奇發問「女生其實沒必要交男朋友吧？」引起網友熱烈討論。

女生其實沒必要交男朋友吧？引發網民熱烈討論！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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女生小圈圈就很快樂！他好奇還需要交男朋友嗎？

一名男網友在Dcard以「女生其實沒必要交男朋友吧」為題發文，他提到最近剛看完日劇《重啟人生》，劇中的女生們保持一個月聚餐兩次的頻率，每次吃完飯就去唱歌，吃飯時聊聊以前同學的八卦，例如誰最近離婚等，甚至幾個女生還承諾以後住進同一間養老院。

原PO接著說，有些人可能認為不就是一部劇，但他回想以前大學時期，同樣發現女生在各自的小圈圈裡確實很快樂，畢業幾年後也沒有失聯，都會約出去旅行，玩個三天兩夜，生日一定會替彼此互相慶生。讓他忍不住思考「所以女生真的有需要男人在旁邊嗎？若有『陪伴』或是『傾聽』的需求，難道閨蜜不夠用嗎？」

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網友分析：戀愛只是加分項

貼文一出，引出眾多女網友回應，「一百分的生活多個男人變成80分沒問題，變成80分以下，真的沒必要」、「確實沒必要，只把交男友當生活加分項，如果對方的到來只讓我過得更難受就斬斷緣分」、「我覺得這種問題因人而異，不能用男生都怎樣或女生都怎樣來區分，與其用性別分類，不如用個性和生活型態來分，應該更準確」、「有愛情其實也不錯，但沒有的話還有閨蜜，也不差，所以女生求偶焦慮才沒有男生這麼嚴重吧」、「男生不可能跟死黨吐口水，大概只能自己把悲傷的情緒留給自己」。

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另一派指出伴侶和朋友有差別

也有人覺得伴侶和朋友還是有差別，「交男友就是讓人生多一種體驗方式吧，同一條街和姐妹逛還是和男友逛，感覺不一樣，同一場煙火和姊妹看還是和男友看，感受也完全不同；我覺得重點不是要不要交往，是先找到了一個人，他給了你完全不同於朋友的感覺，想和他一起體驗更多沒有探索過的世界及感受，所以才交往」、「朋友跟男友的感覺不同，對我來說男友更親近，可以直接表達我心裡的想法，朋友則要考慮對方的感受，結果容易有疙瘩卻沒有講開」。

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