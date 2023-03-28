情侶中六合彩，誰會即刻結婚或離婚？未婚、已婚男女取向令人意外

幸運獲得大獎的人之後的婚姻會因此更甜蜜嗎？



根據瑞典最新的一項研究指出，「中六合彩」（又稱：樂透）對婚姻帶來的影響與獲獎者的性別有關，假如是男性中了100萬瑞典克朗（約76萬港幣）的彩券，那麼他們5年內離婚率會下降40％ ；但如果是女性中了彩券，在2年內的離婚率則會翻倍。

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據《衛報》報導，這項研究發表於發表在美國全國經濟研究所（NBER），由瑞典社會研究所、斯德哥爾摩大學經濟系、紐約大學經濟系及巴塞隆納大學經濟系學者主導。研究團隊以瑞典的樂透中獎者為樣本，分析財富對婚姻及生育的影響。

而根據研究分析顯示，就算是未婚男性中獎，未來5年內的結婚機率會增加30％，也會想生育更多小孩，而已婚男性的離婚率會大幅降低40%。但對女性而言，唯一顯著影響只有短期離婚率（2年內）會增加，長期離婚率及生育等方面則無顯著影響。

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團隊也根據研究結果指出，「財富」使得男人對現任或未來伴侶更有吸引力，但也能讓女性更早擺脫不滿意的伴侶。

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