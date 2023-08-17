兩性｜與伴侶開火前的5件滅火大絕　不必委屈求全　學習有效溝通

這篇關於「情侶吵架」的文章我想寫很久了，因為我和所有交往過的男友，一直到現在，幾乎都沒有什麼吵架，雖然我的脾氣不算好，小時候非常愛生氣，但同時也很害怕衝突，對於初戀男友的不滿幾乎都是採忍讓、自己調整心態，或直接哭的方式，自然吵不起來，但這樣的不吵架是非常不健康的，因為我永遠在委屈我自己，問題幾乎都沒有解決，所以忍到最後受不了自然是分手作結。



經歷了工作、社會的洗禮，我漸漸的比較能夠說出自己真正的想法，昨晚還被我的伴侶誇獎了一番：「你現在可以說出自己的想法了，很棒喔」。（以前到底是有多懦弱）

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情侶吵架或不吵架除了跟個性有關，最重要一定要是雙方都投入的狀態。

不是一個人生氣、而另一個人委屈求全；一個人提出需求、另一個人冷處理，這些狀態即使不吵架，對關係都沒有幫助。所以現在和我另一半的不吵架，才覺得是一個值得分享出來的方式。

情侶吵架通常是有所不滿而發生的，所以在想吵架之前可以先試試這 5 個方法：

1. 站在雙方的角度想想看

為什麼他要這樣做？為什麼他這樣說？他的感受是什麼？而我的感受又是什麼？在發飆之前先理解對方的動機和出發點，也許就可以減少生氣的程度，或是進一步探討問題。

2. 認真聽對方的說法

先放下怒氣，聽聽看對方怎麼說，也許你誤會了、誤解了口頭或字面上的意思，又或是背後有其他並非惡意的想法。先讓對方陳述自己的想法，也許事情沒有自己腦補的那麼嚴重。

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3. 表達自己的感受

我相信，大家如果有心理諮商過，甚至看過諮商相關的影片，都會知道「表達感受」比指責對方有用太多，讓對方知道自己受傷、難過、不開心，而不是馬上指責對方的行為，因為大部分人被責備、否定，第一時間就會先防衛起來。

4. 思考問題能不能被解決

你一定聽過「吵架不能解決問題」這句話，對某些人來說不一定，有些時候吵架只是需要情緒抒發，也許發洩完了，問題也解決了，兩個人反而感情更好，那這架就值得吵。但若是兩個人吵架只是互相傷害，那吵完架兩人遍體鱗傷，還不如花這時間想想如何解決問題。

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5. 冷靜的時間和空間

吵架的時候哪有美國時間想前面那些有的沒的呢？常常一把火上來，話就出去了。不過在關係中，傷害人的話是收不回來的，你會發現伴侶可能記不得你哪一次說愛他，但一定記得你上次嫌他的話語。所以當覺得自己氣到不行，一定會口出惡言時，先彼此離開現場冷靜一下吧，不過這不代表要冷戰，而是等冷靜後再回來好好理性的聊聊。

不過我們都知道，人很難這麼理性按表操課，即使你這樣做，伴侶還是有可能用各種奇形怪招惹怒你，或讓你無法冷靜，所以前面才說，這一定要雙方都能有意識的「願意理性溝通」，如果另一半總是掛電話、冷戰、說一些很傷人的話，跟他說了你的感受他也不願意改變，那你一個人勢單力薄，這段關係能不能走下去我想就非常明顯。

但如果感覺雙方是有機會降低爭吵頻率、提升關係健康度，那就很建議把這篇存起來，溝通是需要練習的，我相信伴侶關係存在著肌肉記憶一般的熟練度，只要常常想、常常做，就會越來越順手。

【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】