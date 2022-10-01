他的渣是天生的！3種渣男面相最愛拈花惹草　上唇薄下唇厚易偷食

比渣男更令人避之唯恐不及的，便是起初美好，吃到最後卻全是渣的「頂級甘蔗渣男」，遇上這類渣中之王，一頭栽進去了真的會欲哭無淚～



以下趕緊來分享面相學上的「頂級甘蔗男面相」，各位快睜大眼看清楚呀！

如何用肉眼分辨渣男？來看看以下3種面相吧。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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頂級甘蔗渣男面相:

1. 眼睛又圓又大、目光水汪汪又閃爍

女人有桃花眼容易招惹爛桃花、陷入三角關係，男人的眼型若是又圓又大，水汪汪又閃爍的模樣，則象徵生性隨和、體貼，也許你想問，這有什麼不好？作為哥兒們、朋友自然好，但是，若作為戀人，那可得想想你是否能接受他對所有女人都體貼入微了～此外，這眼型的男性對於感情更是來者不拒，就算非單身，也容易意亂情迷、到處拈花惹草。

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2. 30歲以前魚尾紋已雜亂

眼尾到太陽穴的位置，在面相學上稱為「奸門、夫妻宮」，若是男性在三十歲以前此處就已出現多條魚尾紋、紋路雜亂，那麼則象徵此人在感情上走飢不擇食的路線，奉行博愛主義，異性緣極佳卻爛桃花源源不絕，當然，其本身也是別人的爛桃花！

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3. 上唇薄而下唇厚

嘴唇象徵一個人的情感與性慾，男性有著上唇薄而下唇厚的唇形，不僅反映著其以自我為中心的個性，且滿肚子秘密，更代表性慾強、重視情慾與感官上的享樂，不論是交往中或是婚後，外遇、劈腿的指數都非常高！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】