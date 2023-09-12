不宜搞曖昧的4大星座！和雙子翻雲覆雨後：你只是他其中的一條魚

有的人喜歡甜甜的戀愛，有的人卻鍾愛確認關係前的欲擒故縱，在欲拒還休的曖昧氛圍裏，確實有別樣的美感。



但是，有那麼幾個星座勸你不要和他們搞曖昧！

不適宜曖昧的4大星座，只想玩玩的快另覓他人吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

雙子座

和雙子搞曖昧，你很難分清自己是對方的曖昧對象，還是他池塘裏的一條「魚」。

雙子可不會只有一個曖昧對象，這個星座就是在玩多樣性，在你這裏體驗了含羞待放，就會去別人那裏感受火熱激情。就怕你把曖昧當真，明明是備胎卻想轉正，最後只能怪自己太認真。

雙魚座

不是說不能和雙魚曖昧，就怕你明明只是想曖昧一下，卻難逃雙魚的溫柔攻勢。

因為雙魚愛上一個人的時候會特別傻特別認真，當雙魚想捅破窗戶紙，而你卻恍然大悟自己其實只是想玩曖昧時，你根本頂不住雙魚的眼淚。因為雙魚的溫柔，你會覺得自己欺騙了雙魚的感情，良心過意不去，夜不能寐。

同場加映：愛與不愛是藏不住的！10個表現判別他是認真喜歡你 或想玩曖昧？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

人馬座

咱不是說人馬不能玩曖昧，而是......太！好！玩！了！如果你和人馬搞曖昧，你會被人馬天馬行空的創造力和直言不諱的幽默感深深折服。

人馬是一點都不著急戀愛的人，你們兩個很容易一直曖昧下去。既確定不了關係，又容易把好不容易堆積起來的甜美戀愛感變成沙雕兄弟情，結果你會一直沒法好好談戀愛。

天蠍座

你可以忘記這篇文章的一切，但一定要記住：絕對不能和天蠍玩曖昧。如果你想玩，那就請你以結婚為目的吧！

可能你只是想玩曖昧，但天蠍認真了，那麼你很容易被判定為「玩弄感情」，進而遭到天蠍的無情報復。這個星座腹黑起來真的不是開玩笑的，還是請你把天蠍踢出曖昧名單吧。

同場加映：星座愛情｜為什麼曖昧中的他突變冷淡？雙子趕進度、獅子欲擒故縱（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 17

不知道你是怎麼看待曖昧的，但真的奉勸你，如果希望生活多一點順遂，那就不要和以上的星座搞曖昧。如果一定要有曖昧期，那就讓你們的曖昧期短一點~

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】