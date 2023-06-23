拆穿謊言！講大話會出現的8種小動作　頻繁摸臉、聲調語速不尋常

一個人說謊，絕對不可能是天衣無縫的，有許多行為學專家、心理學專家就是可以透過一個人在說謊時的小動作，就能一秒拆穿，甚至連FBI也都能從對方說話的反應，來鑑定出有沒有在說謊呢！



現在，就讓我們從行為學與心理學來分析，說謊的人會有什麼舉動吧！

說謊時會出現的8種肢體語言，一秒拆穿對方的謊言！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 避免眼神接觸

當一個人在說謊時，他們可能會避免直視對方的眼睛。這是因為眼神接觸可以傳達誠實和真實的信息，而說謊者害怕被揭穿，因此會試圖避免眼神接觸。

2. 頻繁觸碰臉部

一個人在說謊時可能會不自覺地觸碰臉部，如摸鼻子、撫摸嘴唇等。這是因為說謊時，人們常常感到焦慮和不安，觸碰臉部可以作為一種緩解這種焦慮的方式。

3. 壓抑非語言表達

說謊者可能會努力壓抑非語言表達，如手勢、肢體動作和微笑等。他們可能會感到這些非語言表達會洩露出真實的情感或意圖，因此會嘗試控制自己的肢體動作。

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4. 反常的語言模式

當一個人在說謊時，他們可能會展現出與平時不同的語言模式。這可能包括語速加快、停頓時間增加、使用模糊的詞語或避免回答直接問題。這是因為他們在思考如何虛構故事或避免揭露真相。

5. 嗓音變化

一個人的聲音可能在說謊時有所變化。他們可能變得聲音變得更高或更低，或者聲音變得顫抖或不穩定。這是因為說謊時身體的緊張和不安可以導致聲帶的壓力和變化。

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6. 避免具體細節

說謊者可能會避免提供具體的細節或回答關鍵問題。他們可能會使用模糊的語言、避免具體描述或轉移話題。這是因為他們在說謊時需要虛構故事，避免提供具體細節可以減少揭穿謊言的風險。

7. 過度強調

說謊者可能會過度強調自己的說詞或情感反應，以掩蓋真實的意圖。他們可能會刻意強調自己的誠實性、強烈地表達情感或反覆強調特定觀點。這是因為他們希望通過過度強調來轉移他人的注意力。

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8. 遲疑和矛盾

當一個人在說謊時，他們可能會表現出矛盾的言行或遲疑的回答。他們可能會在回答問題時暫停、思考或改變回答。這是因為他們需要在謊言和真相之間進行思考和協調，這可能導致矛盾和遲疑。

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