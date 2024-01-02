長期感受不到快樂？醫生解答關於抑鬱症的10個Q&A：甚麼是憂鬱？

憂鬱症是不是就是心情不好？可以治療嗎？身心科醫生線上解答！



歌壇界的巨星Coco李玟因罹上憂鬱症，最後不敵病魔選擇輕生的消息震撼演藝圈。一向給人陽光、樂觀形象的她，沒想到私底下其實一直受到憂鬱症所苦，關於「憂鬱症」這個疾病，很多人還是存有許多的迷思、誤解，難道憂鬱症就是代表心情不好？跟焦慮症怎麼分？身心科劉貞柏醫生這次特別針對憂鬱症的10件事，一一解答！

關於抑鬱症的10個Q&A（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 憂鬱症是不是越來越多？

憂鬱症是一種精神疾病，過去也有許多名人因憂鬱症而殞落，像是韓星全美善、雪莉、具荷拉等人。劉貞柏醫生也認為憂鬱症越來越多，但這是因為過去沒有這樣的概念，也沒有這些有效的療法，包括有效的藥物。100年前，沒有憂鬱症的概念，應該還是很多人得憂鬱症，但卻無法被接納，沒有被診斷，沒有被治療，也無法被藥物治療。所以才有 「憂鬱症越來越多」的錯覺。憂鬱症一直都在，只不過當時視而不見，或無法處理。

2. 憂鬱症是不是很難治療？

會有這種「感覺」，因為「絕望感」、「無助感」、「無價值感」正是憂鬱症的症狀之一。事實上，憂鬱症的新療法一直在進步中，劉貞柏醫生呼籲不要放棄！

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3. 憂鬱症是不是就是心情不好？

很多人對於憂鬱症的既定印象就是心情不好，但其實這並不是憂鬱症唯一的表徵。並不是心情不好就是憂鬱症，反之，「長期感受不到快樂」也可能是憂鬱症，並不是很嚴重想不開才是憂鬱症。輕度憂鬱症早期發現、早期治療，恢復社會及工作功能，相當重要。

4. 憂鬱症吃藥有沒有效？

有效！藥物是集合眾多科學家長期研究經過實證有效的主流療法，藉由改善腦部循環或血清素，進而改善思考及情緒。沒有人喜歡吃藥，但要知道，藥物是經過多人長期努力發明而來的，值得一試。

5. 憂鬱症要治療多久？

心病還要心藥醫，解鈴還須繫鈴人。藥物可能改善10%、20%或30%，就算改善50%好了，藥物之外還需要自我調適跟改變。吃藥多年卻無法自我調適跟改變，可能就需要長期治療。

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6. 不吃藥能不能治療憂鬱症？

可以。目前非藥物治療的標準治療包括：心理會談，心理諮商，心理治療，TMS等，以上可以向你的醫生詢問。不去看醫生，想靠看書治療自己的憂鬱症？這就好比想要自學醫學書籍，學會幫病人開刀一樣，通常很難。

7. 大家都叫我看身心科，我是不是憂鬱症？

不一定。身邊的人都認為自己需要看，看過的醫生都認為自己需要看。但我自己不覺得憂鬱，那麼我要去看身心科嗎？無論你是否憂鬱，當周遭包括醫生都建議你看身心科，請不要排斥，就去看吧！

8. 憂鬱症跟焦慮症怎麼分？

焦慮跟憂鬱幾乎相伴隨行，有很高的重疊率。焦慮症比憂鬱症更普遍，也很多人心情焦慮而不覺得自己有焦慮症。舉凡醫學檢查判定正常的諸多長期不適症狀：喉嚨卡卡、胸悶心悸、腸胃失調、頭暈、頭痛、失眠、注意力不集中、記憶衰退等，包括自律神經失調，都跟焦慮甚至憂鬱高度相關，請盡早向身心科醫生諮詢，而不是重複做心臟檢查、抽血或影像腦部等掃描檢查。

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9. 有錢人是否不容易得到憂鬱症？

否。大家會以為有錢就會快樂，快樂就不會憂鬱。事實上，快樂跟憂鬱是不能抵銷的。有憂鬱，目標是改善憂鬱。而不是以為尋歡作樂、用更多的快樂就會抵消現有的憂鬱。況且有錢有名有地位的人，更可能因為種種因素無法好好接受治療，或著療法受到侷限，例如日常的逛街散步曬太陽，名人可能就不方便。

10. 大家為什麼排斥憂鬱症？

這就如同沒有失眠過的人，不曾關心失眠問題，雙腳健全的人，不容易深刻關心殘障者的痛苦。憂鬱症也是，未曾憂鬱過的人，不會特別關心憂鬱症，甚至從觀念上排斥憂鬱症。有些甚至是自己已經確實憂鬱過的人，也可能自我暗示「我沒有憂鬱症！」然後繼續不關心別人的憂鬱症，甚至嗤之以鼻「憂鬱症就是想太多」。所以憂鬱症的治療，建議請尋找願意傾聽了解的治療管道。

現任柏樂診所院長、雅歌身心診所院長，前台北榮總新竹分院主治醫師、前元培科技大學醫管系講師、前北市聯醫兒童及青少年精神科總醫師、前中央大學諮商中心兼任醫師、前中原大學諮商中心兼任醫師。想看更多關於身心科的衛教文，可以追蹤阿柏醫師的喃喃自語FACEBOOK



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